SPD schlÃ¤gt Gesundheitsabgabe auf alle Einkommensarten vor

Die SPD schlÃ¤gt eine neue Abgabe zur Finanzierung des Gesundheitssystems vor. Die Abgabe solle "gerecht und zweckgebunden" sein und alle Einkommensarten umfassen - dies geht aus einer Beschlussvorlage fÃ¼r die SPD-Vorstandsklausur hervor, aus welcher der "Spiegel" am Sonntag zitierte. Die klassischen KassenbeitrÃ¤ge will die SPD im Gegenzug senken. Ziel sei eine FinanzierungslÃ¶sung fÃ¼r das Gesundheitssystem, "die auch jene an der Finanzierung der Versorgungsstrukturen beteiligt, die bislang keinen gerechten Beitrag dazu leisten".



"Heute tragen vor allem die Arbeitseinkommen die Last unseres Gesundheits- und Pflegesystems", zitiert der "Spiegel" aus der Vorlage. Dies belaste viele Menschen und hemme soziale Gerechtigkeit.Â



Eine Umsetzung des SPD-Konzepts wÃ¤re ein Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik: Denn neben Erwerbseinkommen will die SPD auch KapitaleinkÃ¼nfte oder Mieteinnahmen zur Finanzierung des Gesundheitswesens heranziehen und den Kreis der Beitragszahlerinnen und -zahler ausdehnen. Bislang werden Dividenden oder Mieten nur bei freiwilligen Mitgliedern in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) berÃ¼cksichtigt und auch hier nur bis zur so genannten Beitragsbemessungsgrenze.



Als weiteren Baustein zur Finanzierung des Sozialstaats fordert die SPD laut "Spiegel" eine Ausweitung der Rentenversicherungspflicht auf Beamte, SelbststÃ¤ndige und MandatstrÃ¤ger. "Ein solidarisches Alterssicherungssystem muss langfristig alle ErwerbstÃ¤tigen einbeziehen. Wer arbeitet, zahlt ein", zitiert der "Spiegel" aus der Vorlage, die am Sonntag vom SPD-Vorstand beschlossen werden soll. Neue Verbeamtungen wollen die Sozialdemokraten auf hoheitliche Aufgaben beschrÃ¤nken und dadurch die Zahl der Beamten reduzieren.



"Wir sichern das Rentenniveau von mindestens 48 Prozent Ã¼ber 2031 hinaus, dabei mÃ¼ssen Rentnerinnen und Rentner weiter an der Lohnentwicklung teilhaben", heiÃŸt es laut "Spiegel" weiter in dem Konzept. Die SPD stemmt sich damit gegen Ãœberlegungen, die Rentenentwicklung an die Inflation zu koppeln. Die SPD wolle "ein perspektivisch steigendes Rentenniveau".