Mercedes-Chef KÃ¤llenius warnt vor politischem Rechtsruck

Mercedes-Chef KÃ¤llenius

Mercedes-Chef Ola KÃ¤llenius hat vor einem Rechtsruck und einem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands gewarnt. "Deutschland entwickelt sich wirtschaftlich seit etwa zehn bis 15 Jahren in eine falsche Richtung", sagte KÃ¤llenius dem "Spiegel". Wenn sich hier nichts Ã¤ndere, "dann kommen die Populisten von rechts, die fÃ¼r nichts eine LÃ¶sung haben".



Einen Grund fÃ¼r die Probleme sieht KÃ¤llenius in der mangelnden Leistungsbereitschaft der Deutschen: Es sei so, "als ob man vor einer FuÃŸball-WM sagt, wir trainieren genug, obwohl alle anderen doppelt so viel trainieren". Jeder wisse, "dass man so nicht Weltmeister wird".Â



Deutschland habe "mit die hÃ¶chsten Arbeitskosten der Welt", sagte der Mercedes-Chef. Jahrelang habe man das mit gesteigerter ProduktivitÃ¤t wettmachen kÃ¶nnen, doch das reiche nicht mehr. "Wir wollen keine asiatischen VerhÃ¤ltnisse in Deutschland, mÃ¼ssen aber bei Energie, Steuern und Arbeitskosten wieder in eine Richtung gehen, dass sich Unternehmertum und Investitionen in Deutschland lohnen", sagte KÃ¤llenius. Sonst flieÃŸe das Kapital woanders hin.



KÃ¤llenius verteidigte das Recht auf Teilzeitarbeit, allerdings mit EinschrÃ¤nkungen. "Teilzeit mit einem Sachgrund wie Kindererziehung oder Pflege ist ein wunderbares Instrument, viele Menschen konnten so von ihren Arbeitgebern gehalten oder in den Arbeitsmarkt zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden." Klar sei aber auch, dass die Deutschen "insgesamt wieder mehr arbeiten" mÃ¼ssten, sonst gerate "unsere einzigartige ProduktivitÃ¤tsmaschine noch stÃ¤rker ins Stocken".



Auch mit Blick auf die europÃ¤ische Industriepolitik forderte KÃ¤llenius einen Kurswechsel. "Wir mÃ¼ssen weg von Verpflichtungen und Strafen und hin zu marktbasierten Anreizen sowie massiven Investitionen in die Infrastruktur", sagte er. Egal, ob es um die Chemie, den Stahl oder Autos gehe, mache Europa "Ã¼berall die gleichen methodischen Fehler" und verliere so "nach und nach seine Ã¶konomische StÃ¤rke".