Lage in Spanien und Portugal entspannt sich nach Durchzug von Sturmtief "Marta"

Ãœberfluteter Spielplatz in CÃ³rdoba in Andalusien

Nach dem Durchzug des Sturmtiefs 'Marta' hat sich die Lage auf der Iberischen Halbinsel etwas entspannt. Nur in wenigen spanischen Provinzen galt noch die zweithÃ¶chste Warnstufe orange. In Portugal war die Lage nach Angaben der BehÃ¶rden 'sehr ruhig'.

Nach dem Durchzug des Sturmtiefs "Marta" hat sich die Lage auf der Iberischen Halbinsel etwas entspannt. Nur in wenigen spanischen Provinzen galt am Sonntag noch die zweithÃ¶chste Warnstufe orange. Mancherorts wÃ¼rden noch stÃ¤rkere Winde, Regen und Schnee erwartet, teilte der spanische Wetterdienst Aemet mit. Im Nachbarland Portugal war die Lage in der Nacht zum Sonntag den BehÃ¶rden zufolge "sehr ruhig".



Nur wenige Tage nach heftigen Ãœberschwemmungen infolge des Sturmtiefs "Leonardo" waren Spanien und Portugal am Samstag erneut von StÃ¼rmen und sintflutartigen RegenfÃ¤llen heimgesucht worden. Ein Mitarbeiter der StraÃŸenreinigung kam im Zentrum Spaniens ums Leben, wie Regierungschef Pedro SÃ¡nchez im Onlinedienst X mitteilte. Nach Angaben des spanischen Zivilschutzes starb der Mann bei einem Unfall beim SchneepflÃ¼gen.Â



Die sÃ¼dspanische Region Andalusien zÃ¤hlte zu den am stÃ¤rksten von den Unwettern betroffen Gebieten. Mehr als 11.000 Menschen wurden wegen Ãœberschwemmungen infolge von Starkregen in Sicherheit gebracht. Doch auch in Andalusien sollte sich die Wetterlage am Sonntag entspannen.



Im Nachbarland Portugal war am Samstag ein Todesopfer durch das neue Sturmtief gemeldet worden: Ein Mitglied der Rettungsdienste ertrank in einem Fluss in Campo Maior im zentralen Bezirk Portalegre, wie die ZivilschutzbehÃ¶rde mitteilte.



In der Nacht zum Sonntag blieb die Situation in Portugal nach Angaben der BehÃ¶rden "sehr ruhig". Es seien etwa 20 BÃ¤ume umgefallen, teilte Sprecher des Zivilschutzes der Nachrichtenagentur AFP mit. Zudem wurden demnach zwÃ¶lf Ãœberschwemmungen gemeldet.



Der Bahnverkehr in Portugal war am Sonntag weiterhin beeintrÃ¤chtigt, mehrere Strecken im Norden und Zentrum des Landes blieben gesperrt. Zehntausende Haushalte waren weiterhin ohne Strom.Â



Trotz der Unwetter fand in Portugal am Sonntag die zweite Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl statt. Der rechtspopulistische Kandidat AndrÃ© Ventura hatte gefordert, die Stichwahl aufgrund der starken RegenfÃ¤lle und Ãœberschwemmungen zu verschieben - was abgelehnt wurde. Nach Angaben der WahlbehÃ¶rde des Landes erlaubt das Gesetz keine landesweite Verschiebung des Urnengangs.



Der portugiesische MinisterprÃ¤sident Luis Montenegro, der am Freitag von Unwettern betroffene Gebiete besucht hatte, erklÃ¤rte, dass bereits SchÃ¤den in HÃ¶he von vier Milliarden Euro entstanden seien. 2026 sei ein "besonders ungewÃ¶hnliches Jahr" mit "auÃŸergewÃ¶hnlich heftigen" klimatischen Bedingungen.Â



Die Iberische Halbinsel hat besonders unter dem Klimawandel zu leiden: Seit Jahren stÃ¶hnen die Menschen dort unter extremen, immer lÃ¤ngeren Hitzewellen, auch schon vor Beginn des Sommers. Im Herbst und Winter folgen dann immer hÃ¤ufiger Starkregen und Ãœberschwemmungen.