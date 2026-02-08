Selenskyj: NÃ¤chste GesprÃ¤che mit Russland in den USA geplant

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj

Die US-Regierung will nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj den Krieg in der Ukraine bis zum Sommer beenden und lÃ¤dt in der kommenden Woche zu einer neuen GesprÃ¤chsrunde mit Russland ein - dieses Mal in den Vereinigten Staaten. Washington habe "erstmals vorgeschlagen", dass sich die ukrainischen und russischen UnterhÃ¤ndler in den USA treffen, teilte Selenskyj am Samstag mit. Der russische Geheimdienst meldete indes eine Festnahme nach einem am Freitag erfolgten Schusswaffenangriff auf einen russischen General.



Washington wolle ein Ende des seit bald vier Jahren andauernden Kriegs "bis zum Beginn des Sommers, bis Juni", erklÃ¤rte Selenskyj. Das nÃ¤chste Treffen zwischen den Delegationen der Ukraine, Russlands und der USA soll seinen Worten zufolge voraussichtlich in der kommenden Woche in Miami abgehalten werden.



Die Ukraine habe den GesprÃ¤chen in den USA zugestimmt, sagte Selenskyj vor Journalisten. Zugleich betonte er erneut, dass Kiew keine ausschlieÃŸlich zwischen Moskau und Washington ausgehandelten Vereinbarungen akzeptieren werde, welche die Ukraine betrÃ¤fen. Eine Vereinbarung, die "Ã¼ber uns, ohne uns" getroffen werde, sei fÃ¼r die Ukraine nicht annehmbar.



Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 begonnen und besetzt derzeit rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets. Moskau will die Kontrolle Ã¼ber die gesamte Region Donezk im Osten der Ukraine erlangen - auch Ã¼ber Gebiete, die weiterhin die Ukraine kontrolliert. Kiew lehnt dies entschieden ab und hat ein Einfrieren des Konflikts entlang des aktuellen Frontverlaufs vorgeschlagen.Â



Washington hat sich dafÃ¼r ausgesprochen, dass die ukrainisch kontrollierten Gebiete in Donezk zu einer "Freihandelszone" erklÃ¤rt werden, in der keine der beiden LÃ¤nder militÃ¤rische Macht ausÃ¼bt. Selenskyj sagte dazu: "Selbst wenn es uns gelingt, eine Freihandelszone zu schaffen, brauchen wir faire und verlÃ¤ssliche Regeln."Â



Auch zum kÃ¼nftigen Status des grÃ¶ÃŸten europÃ¤ischen Atomkraftwerks Saporischschja im SÃ¼den der Ukraine, das derzeit in russischer Hand ist, haben beide Seiten noch keine Einigung erzielt. Â Â



Am Donnerstag war die zweite Runde der Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi zuende gegangen. Alle Seiten sprachen nach dem zweitÃ¤gigen Treffen von Fortschritten, aber teils auch von schwierigen GesprÃ¤chen. Einen Durchbruch fÃ¼r ein Ende der KÃ¤mpfe gab es nicht. Kiew und Moskau vereinbarten jedoch erneut einen Gefangenenaustausch und kÃ¼ndigten eine Fortsetzung der GesprÃ¤che an.



Ungeachtet der seit mehreren Wochen gefÃ¼hrten direkten GesprÃ¤che unter US-Vermittlung greift die russische Armee die Ukraine weiterhin massiv an. Der staatliche Netzbetreiber Ukrenergo meldete am Samstagmorgen SchÃ¤den durch einen "massiven Angriff", die zu Stromabschaltungen "in den meisten Regionen" der Ukraine gefÃ¼hrt hÃ¤tten.Â



Auch die Hauptstadt Kiew, die in den vergangenen Wochen besonders von den StromausfÃ¤llen betroffen gewesen war, war erneut ohne Strom. Im Westen des Landes kam es ebenfalls zu Explosionen und Stromabschaltungen.



Selenskyj, der am Samstag die franzÃ¶sische Verteidigungsministerin Catherine Vautrin in Kiew empfing, forderte erneut eine Verbesserung der Luftverteidigung und "gemeinsame Anstrengungen" seitens der europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten.



Die russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur dauern bereits seit Monaten an. Immer wieder sind hunderttausende Menschen bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius ohne Strom und Heizung.



Der russische Inlandsgeheimdienst (FSB) meldete indes am Sonntag nach einem am Freitag erfolgten Schusswaffenangriff auf einen russischen General in Moskau die Festnahme eines VerdÃ¤chtigen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der russische StaatsbÃ¼rger gelte als "direkter TÃ¤ter". Er sei nach seiner Flucht nach Dubai dort "festgenommen und an Russland ausgeliefert" worden. Ein mutmaÃŸlicher Komplize wurde demnach in Moskau festgenommen. Eine weitere Komplizin sei in die Ukraine geflohen.



Am Freitag war der stellvertretende Leiter des Moskauer MilitÃ¤rgeheimdiensts GRU, Wladimir Aleksejew, in einem Moskauer Wohnhaus von mehreren SchÃ¼ssen getroffen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 64-jÃ¤hrige General Aleksejew ist wegen seiner mutmaÃŸlichen Beteiligung an Cyberangriffen sowie an dem Nervengift-Anschlag auf den frÃ¼heren russischen Doppelagenten Sergej Skripal 2018 in GroÃŸbritannien mit westlichen Sanktionen belegt.