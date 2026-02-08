Forderung von neuem MinisterprÃ¤sidenten: GemeinnÃ¼tzige Arbeit fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger

Winterdienst in Hamburg

Sachsen-Anhalts neuer MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) mÃ¶chte BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger stÃ¤rker zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit heranzuziehen. Als Beispiele nannte der Politiker in der 'Bild am Sonntag' kommunale TÃ¤tigkeiten wie Laub fegen und SchneerÃ¤umen.

Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) will BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger stÃ¤rker fÃ¼r gemeinnÃ¼tzige Arbeiten heranziehen. "Zum Beispiel in einer Kommune mitzuarbeiten, Laub zu fegen oder jetzt im Winter, wenn Schnee liegt - warum kÃ¶nnen das nicht auch Menschen machen, die gesund sind, zu Hause sind und gerade keine Arbeit haben?", fragte er in der "Bild am Sonntag". Er fÃ¼gte an: "Ich glaube, wir mÃ¼ssen als Allererstes Ã¼ber diejenigen reden, die arbeiten kÃ¶nnten, aber nicht arbeiten gehen."



FÃ¼r staatliche Hilfe mÃ¼sse seiner Auffassung nach eine Gegenleistung erbracht werde, sagte Schulze weiter. "GemeinnÃ¼tzige Arbeit ist nicht verboten in Deutschland." Er halte es fÃ¼r falsch, die Debatte Ã¼ber solche Modelle mit Verweisen auf rechtliche HÃ¼rden sofort zu blockieren.



Der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer zufolge kÃ¶nnte eine Pflicht zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit bei Grundsicherungsbeziehern sinnvoll sein, die sich aus finanziellen GrÃ¼nden dem Arbeitsmarkt entziehen, um schwarz zu arbeiten. "Dann wÃ¤re das ein probates Mittel, um Schwarzarbeit zu unterbinden", sagte die Ã–konomin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Eine generelle Verpflichtung aller BÃ¼rgergeldbezieher sei ihrer Meinung nach aber kontraproduktiv. "Arbeitslose, die sich ernsthaft um einen Job bemÃ¼hen, kÃ¶nnte eine solche Verpflichtung eher daran hindern, in den regulÃ¤ren Arbeitsmarkt zu gelangen", sagte die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das Gremium berÃ¤t die Politik in Ã¶konomischen Fragen.



Schulze wurde am Mittwoch im Landtag von Sachsen-Anhalt zum Nachfolger des langjÃ¤hrigen MinisterprÃ¤sidenten Reiner Haseloff (CDU) gewÃ¤hlt. In dem Bundesland wird in rund sieben Monaten gewÃ¤hlt. Haseloff hatte bereits vor lÃ¤ngerer Zeit erklÃ¤rt, nicht erneut als Kandidat anzutreten.