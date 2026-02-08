Stichwahl in Portugal hat begonnen: Sieg des Sozialisten Seguro erwartet

PrÃ¤sidentschaftskandidaten Seguro (l.) und Ventura

In Portugal hat die Stichwahl um das PrÃ¤sidentenamt begonnen. Der gemÃ¤ÃŸigte Sozialist AntÃ³nio JosÃ© Seguro tritt gegen den Rechtspopulisten AndrÃ© Ventura an, wobei Seguro Umfragen zufolge klar vorn liegt. Der Wahlkampf war von starken Unwettern geprÃ¤gt.

In Portugal hat die zweite Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl begonnen. Am Sonntagmorgen um 8.00 Uhr (Ortszeit, 9.00 Uhr MEZ) Ã¶ffneten die WahlbÃ¼ros des sÃ¼deuropÃ¤ischen Landes, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. In der Stichwahl tritt der gemÃ¤ÃŸigte Sozialist AntÃ³nio JosÃ© Seguro gegen den Rechtspopulisten AndrÃ© Ventura an, wobei Seguro Umfragen zufolge klar vorn liegt. Der Wahlkampf war von starken Unwettern geprÃ¤gt.



Rund elf Millionen Portugiesinnen und Portugiesen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Erste Hochrechnungen werden gegen 20.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MEZ) erwartet.



Der 63-jÃ¤hrige Sozialist Seguro kam bei der ersten Wahlrunde am 18. Januar auf rund 31 Prozent der Stimmen. Von 2011 bis 214 war er GeneralsekretÃ¤r der Sozialistischen Partei (PS), dessen gemÃ¤ÃŸigten FlÃ¼gel er vertritt. Der 43-jÃ¤hrige Rechtspopulist Ventura, der die rechtsauÃŸen stehenden Chega-Partei gegrÃ¼ndet hat und leitet, erreichte 23,5 Prozent. In der zweiten Runde werden Ventura kaum Chancen eingerÃ¤umt - Seguro liegt der jÃ¼ngsten Umfrage zufolge mit 67 Prozent klar vorn.Â



Die Stichwahl findet statt, wÃ¤hrend Portugal von schwerem Unwettern heimgesucht wird. Dies kÃ¶nnte zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung fÃ¼hren. Eine Forderung Venturas, die Wahl wegen der starken RegenfÃ¤lle und Ãœberschwemmungen zu verschieben, wurde abgelehnt. Nach Angaben der WahlbehÃ¶rde des Landes erlaubt das Gesetz keine landesweite Verschiebung des Urnengangs.



Trotz einer Verbesserung der Wetterlage in der Nacht zum Sonntag haben mindestens 14 der am stÃ¤rksten von StÃ¼rmen betroffenen Wahlkreise beschlossen, den Urnengang von fast 32.000 WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hlern um eine Woche zu verschieben.



Seit 1986 war in Portugal keine Stichwahl zur Wahl des Staatsoberhauptes mehr nÃ¶tig gewesen. Der PrÃ¤sident hat in Portugal keine exekutiven Befugnisse, kann aber in Krisenzeiten das Parlament auflÃ¶sen, Neuwahlen ausrufen oder den MinisterprÃ¤sidenten entlassen. Â