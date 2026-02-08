Ãœbergangsrat im Krisenstaat Haiti Ã¼bergibt Regierungsmandat an MinisterprÃ¤sident Fils-AimÃ©

Haitis Regierungschef Alix Didier Fils-AimÃ©

Der prÃ¤sidiale Ãœbergangsrat in dem von Bandengewalt erschÃ¼tterten Karibikstaat Haiti hat das Regierungsmandat an den von den USA unterstÃ¼tzten MinisterprÃ¤sidenten Alix Didier Fils-AimÃ© Ã¼bergeben. "Unsere LeitsÃ¤tze sind klar: Sicherheit, politischer Dialog, Wahlen, StabilitÃ¤t", sagte RatsprÃ¤sident Laurent Saint-Cyr bei der Ãœbergabe am Samstag zu Fils-AimÃ©. Er nannte den Machttransfer, der angesichts der instabilen politischen Lage unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfand, einen "historischen Moment".Â



Der neunkÃ¶pfige Ãœbergangsrat war im April 2024 gegrÃ¼ndet worden. Das Gremium sollte laut seinem Mandat bis zur AmtseinfÃ¼hrung eines neuen gewÃ¤hlten PrÃ¤sidenten besondere prÃ¤sidiale Befugnisse ausÃ¼ben, die Sicherheitslage stabilisieren und den Weg zu Wahlen ebnen. In den vergangenen zwei Jahren gelang es dem Rat jedoch nicht, die grassierende Bandengewalt einzudÃ¤mmen.Â



Der 54-jÃ¤hrige GeschÃ¤ftsmann Fils-AimÃ© steht nun vor der schwierigen Aufgabe, Wahlen zu organisieren. Angesichts der Furcht vor einem politischen Vakuum sicherte die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump Fils-AimÃ© ihre UnterstÃ¼tzung zu.Â



US-AuÃŸenminister Marco Rubio betonte die Bedeutung einer ununterbrochenen Amtszeit von Fils-AimÃ© als Regierungschef Haitis "im Kampf gegen terroristische Banden und fÃ¼r die Stabilisierung der Insel". Die USA verhÃ¤ngten zudem Sanktionen gegen zwei Ratsmitglieder und einen Minister, denen sie die UnterstÃ¼tzung von Banden vorwarf.



Haiti leidet seit Jahren unter politischer InstabilitÃ¤t, wirtschaftlicher Not und Gewalt. Die Ermordung von PrÃ¤sident Jovenel MoÃ¯se im Juli 2021 hatte den ohnehin von KriminalitÃ¤t und groÃŸer Armut geprÃ¤gten Karibikstaat in eine noch tiefere Krise gestÃ¼rzt. In Haiti hat es seit 2016 keine Wahlen mehr gegeben.



In jÃ¼ngster Zeit hat die Gewalt bewaffneter Banden deutlich zugenommen. Kriminelle Banden kontrollieren mittlerweile 90 Prozent der Hauptstadt Port-au-Prince, nach UN-Angaben tÃ¶teten sie 2025 fast 6000 Menschen.



Die USA entsandten in den vergangenen Tagen drei Kriegsschiffe nach Haiti. Die "USS Stockdale", die "USCGC Stone" und die "USCGC Diligence" seien in die Bucht von Port-au-Prince eingelaufen, um das "unerschÃ¼tterliche Engagement der Vereinigten Staaten fÃ¼r die Sicherheit, StabilitÃ¤t und eine bessere Zukunft Haitis zu demonstrieren", erklÃ¤rte die US-Botschaft in Haiti am Dienstag im Onlinedienst X.Â



Die Flotte wurde demnach auf Anweisung von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth als Teil der "Operation Southern Spear" entsandt. Dabei handelt es sich um einen US-MilitÃ¤reinsatz gegen angebliche DrogenhÃ¤ndler in der Karibik und im Ostpazifik, bei dem bislang mehr als 100 Menschen bei Angriffen auf Boote getÃ¶tet wurden.