Prognosen: Sozialist Seguro liegt nach PrÃ¤sidenten-Stichwahl in Portugal vorn

AntÃ³nio JosÃ© Seguro am Wahltag

Der gemÃ¤ÃŸigte Sozialist AntÃ³nio JosÃ© Seguro liegt nach der Stichwahl um das PrÃ¤sidentenamt in Portugal Prognosen zufolge deutlich vor dem Rechtspopulisten AndrÃ© Ventura. Seguro kam bei der Wahl am Sonntag auf 67 bis 73 Prozent der Stimmen, Ventura auf nur 27 bis 33 Prozent, wie aus Hochrechnungen von zwei portugiesischen Fernsehsendern auf Basis von Nachwahlbefragungen hervorging.Â Damit dÃ¼rfte Seguro im MÃ¤rz die Nachfolge des seit zehn Jahren amtierenden konservativen PrÃ¤sidenten Marcelo Rebelo de Sousa antreten.



Der 63-jÃ¤hrige Sozialist Seguro kam bei der ersten Wahlrunde am 18. Januar auf rund 31 Prozent der Stimmen. Von 2011 bis 214 war er GeneralsekretÃ¤r der Sozialistischen Partei (PS), dessen gemÃ¤ÃŸigten FlÃ¼gel er vertritt. Der 43-jÃ¤hrige Rechtspopulist Ventura, der die rechtsauÃŸen stehenden Chega-Partei gegrÃ¼ndet hat und leitet, erreichte 23,5 Prozent. In der zweiten Runde wurden Ventura bereits im Vorfeld kaum Chancen eingerÃ¤umt - Seguro lag Umfragen zufolge mit 67 Prozent klar vorn.Â



Am Sonntag waren nun rund elf Millionen Portugiesinnen und Portugiesen zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Stichwahl fand statt, wÃ¤hrend Portugal von schwerem Unwettern heimgesucht wurde. Vor diesem Hintergrund war eine niedrigere Wahlbeteiligung fÃ¼r mÃ¶glich gehalten worden.Â



Eine Forderung Venturas, die Wahl wegen der starken RegenfÃ¤lle und Ãœberschwemmungen zu verschieben, wurde abgelehnt. Nach Angaben der WahlbehÃ¶rde des Landes erlaubt das Gesetz keine landesweite Verschiebung eines Urnengangs.



Seit 1986 war in Portugal keine Stichwahl zur Wahl des Staatsoberhauptes mehr nÃ¶tig gewesen. Der PrÃ¤sident hat in Portugal keine exekutiven Befugnisse, kann aber in Krisenzeiten das Parlament auflÃ¶sen, Neuwahlen ausrufen oder den MinisterprÃ¤sidenten entlassen.