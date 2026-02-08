Politik

Oppositionspolitiker und VerbÃ¼ndeter Machados in Venezuela aus GefÃ¤ngnis entlassen

  • AFP - 8. Februar 2026, 19:40 Uhr
Bild vergrößern: Oppositionspolitiker und VerbÃ¼ndeter Machados in Venezuela aus GefÃ¤ngnis entlassen
Machado und Guanipa im Januar 2025
Bild: AFP

In Venezuela ist der Oppositionspolitiker und VerbÃ¼ndete der FriedensnobelpreistrÃ¤gerin MarÃ­a Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, aus dem GefÃ¤ngnis entlassen worden.

In Venezuela ist der Oppositionspolitiker und VerbÃ¼ndete der FriedensnobelpreistrÃ¤gerin MarÃ­a Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, aus dem GefÃ¤ngnis entlassen worden. "Ich gebe bekannt, dass mein Papa, Juan Pablo Guanipa, vor einigen Minuten freigelassen wurde", erklÃ¤rte der Sohn des ehemaligen Abgeordneten, RamÃ³n Guanipa, am Sonntag im Onlinedienst X. "Nach mehr als acht Monaten ungerechtfertigter Haft und mehr als eineinhalb Jahren Trennung kann sich unsere gesamte Familie bald wieder in die Arme nehmen", fÃ¼gte er hinzu.

"Nach eineinhalb Jahren kommen wir frei", erklÃ¤rte der 61-jÃ¤hrige Guanipa bei X. In einem Video zeigt er eine Entlassungsurkunde. "Zehn Monate lang versteckt, fast neun Monate lang hier in Caracas inhaftiert", fÃ¼gte Guanipa hinzu. Er betonte, es gebe "viel zu sagen Ã¼ber die Gegenwart und Zukunft Venezuelas, wobei die Wahrheit immer im Vordergrund stehen muss".

Guanipas war zuletzt im Januar 2025 in der Ã–ffentlichkeit aufgetreten, als er Machado zu einer Protestkundgebung gegen die Ernennung des linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro fÃ¼r eine dritte Amtszeit begleitete. Im Mai 2025 wurde Guanipa wegen des Vorwurfs des Wahlbetrugs festgenommen und wegen "Terrorismus, GeldwÃ¤sche und Anstiftung zu Gewalt und Hass" angeklagt.

Unter dem Druck der USA hatte Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez im vergangenen Monat die Entlassung politischer Gefangener verkÃ¼ndet. In der vergangenen Woche gab sie dann eine Massenamnestie fÃ¼r HÃ¤ftlinge bekannt, die wegen "politischer Gewalt" einsitzen. Das Gesetz solle "den gesamten Zeitraum politischer Gewalt von 1999 bis heute" umfassen und am Dienstag in Kraft treten. In dem sÃ¼damerikanischen Land sitzen der Nichtregierungsorganisation Foro Penal zufolge noch Ã¼ber 700 politische Gefangene im GefÃ¤ngnis.Â 

Nach der Gefangennahme und EntfÃ¼hrung Maduros in die USA Ã¼bernahm RodrÃ­guez vorerst das PrÃ¤sidentenamt. Maduro sitzt in New York in Haft, wo ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden soll.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Iranische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi zu sechs Jahren Haft verurteilt
    Iranische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi zu sechs Jahren Haft verurteilt

    Die iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihres Anwalts erneut zu einer mehrjÃ¤hrigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht habe sie wegen

    Mehr
    Prognosen: Konservativer thailÃ¤ndischer Regierungschef gewinnt Wahl
    Prognosen: Konservativer thailÃ¤ndischer Regierungschef gewinnt Wahl

    In Thailand hat die Partei des konservativen Regierungschefs Anutin Charnvirakul laut Prognosen die Parlamentswahl klar gewonnen. Anutins Bhumjaithai-Partei holte nach den vom

    Mehr
    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand
    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand

    "Weniger ICE, mehr Gletscher": In Mailand haben Â tausende Menschen gegen die Umweltauswirkungen der Olympischen Winterspiele in Norditalien sowie gegen die Anwesenheit von

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    1. Bundesliga: Bayern siegen gegen Hoffenheim
    1. Bundesliga: Bayern siegen gegen Hoffenheim
    TrÃ¤ger von Integrationskursen schlagen Alarm
    TrÃ¤ger von Integrationskursen schlagen Alarm
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt in KÃ¶ln
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt in KÃ¶ln
    Britischer Kabinettschef tritt wegen Rolle bei Ernennung von Epstein-Freund Mandelson zurÃ¼ck
    Britischer Kabinettschef tritt wegen Rolle bei Ernennung von Epstein-Freund Mandelson zurÃ¼ck
    SPD-Papier: Hohe VermÃ¶gen sollen mehr zu Gemeinwesen beitragen
    SPD-Papier: Hohe VermÃ¶gen sollen mehr zu Gemeinwesen beitragen
    Union und SPD weisen GrÃ¼nen-Warnung vor Gasmangel zurÃ¼ck
    Union und SPD weisen GrÃ¼nen-Warnung vor Gasmangel zurÃ¼ck

    Top Meldungen

    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes
    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der EigentÃ¼merverband Haus und Grund warnt vor einer SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes durch die ReformvorschlÃ¤ge von Justizministerin Stefanie

    Mehr
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost-

    Mehr
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts