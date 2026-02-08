Oppositionspolitiker und VerbÃ¼ndeter Machados in Venezuela aus GefÃ¤ngnis entlassen

Machado und Guanipa im Januar 2025

In Venezuela ist der Oppositionspolitiker und VerbÃ¼ndete der FriedensnobelpreistrÃ¤gerin MarÃ­a Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, aus dem GefÃ¤ngnis entlassen worden.

In Venezuela ist der Oppositionspolitiker und VerbÃ¼ndete der FriedensnobelpreistrÃ¤gerin MarÃ­a Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, aus dem GefÃ¤ngnis entlassen worden. "Ich gebe bekannt, dass mein Papa, Juan Pablo Guanipa, vor einigen Minuten freigelassen wurde", erklÃ¤rte der Sohn des ehemaligen Abgeordneten, RamÃ³n Guanipa, am Sonntag im Onlinedienst X. "Nach mehr als acht Monaten ungerechtfertigter Haft und mehr als eineinhalb Jahren Trennung kann sich unsere gesamte Familie bald wieder in die Arme nehmen", fÃ¼gte er hinzu.



"Nach eineinhalb Jahren kommen wir frei", erklÃ¤rte der 61-jÃ¤hrige Guanipa bei X. In einem Video zeigt er eine Entlassungsurkunde. "Zehn Monate lang versteckt, fast neun Monate lang hier in Caracas inhaftiert", fÃ¼gte Guanipa hinzu. Er betonte, es gebe "viel zu sagen Ã¼ber die Gegenwart und Zukunft Venezuelas, wobei die Wahrheit immer im Vordergrund stehen muss".



Guanipas war zuletzt im Januar 2025 in der Ã–ffentlichkeit aufgetreten, als er Machado zu einer Protestkundgebung gegen die Ernennung des linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro fÃ¼r eine dritte Amtszeit begleitete. Im Mai 2025 wurde Guanipa wegen des Vorwurfs des Wahlbetrugs festgenommen und wegen "Terrorismus, GeldwÃ¤sche und Anstiftung zu Gewalt und Hass" angeklagt.



Unter dem Druck der USA hatte Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez im vergangenen Monat die Entlassung politischer Gefangener verkÃ¼ndet. In der vergangenen Woche gab sie dann eine Massenamnestie fÃ¼r HÃ¤ftlinge bekannt, die wegen "politischer Gewalt" einsitzen. Das Gesetz solle "den gesamten Zeitraum politischer Gewalt von 1999 bis heute" umfassen und am Dienstag in Kraft treten. In dem sÃ¼damerikanischen Land sitzen der Nichtregierungsorganisation Foro Penal zufolge noch Ã¼ber 700 politische Gefangene im GefÃ¤ngnis.Â



Nach der Gefangennahme und EntfÃ¼hrung Maduros in die USA Ã¼bernahm RodrÃ­guez vorerst das PrÃ¤sidentenamt. Maduro sitzt in New York in Haft, wo ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden soll.