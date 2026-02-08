Sport

1. Bundesliga: Bayern siegen gegen Hoffenheim

  • dts - 8. Februar 2026, 19:33 Uhr
1. Bundesliga: Bayern siegen gegen Hoffenheim
Andrej Kramaric (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - In der Sonntagabendpartie des 21. Bundesliga-Spieltags hat der FC Bayern MÃ¼nchen mit 5:1 gegen 1899 Hoffenheim gesiegt und sich damit an der Tabellenspitze etwas Luft verschafft. Der Abstand auf Borussia Dortmund wÃ¤chst damit wieder auf sechs Punkte, Hoffenheim bleibt auf Rang drei.

Die Bayern gingen frÃ¼h in FÃ¼hrung, nachdem Hoffenheims Kevin Akpoguma in der 17. Minute vom Platz gestellt wurde, weil er als letzter Mann Luis Diaz im Strafraum stoppte. Harry Kane verwandelte den daraus resultierenden Elfmeter sicher zum 1:0.

Trotz der Unterzahl spielte Hoffenheim anschlieÃŸend hervorragend und nutzte einen Patzer von Manuel Neuer, um durch Andrej Kramaric auf 1:1 auszugleichen. Doch kurz vor der Halbzeit erzielten die Bayern einen weiteren Elfmeter, erneut verwandelt von Kane, und nur Sekunden spÃ¤ter erhÃ¶hte DÃ­az nach einem Konter auf 3:1, sodass die erste Halbzeit zugunsten der Gastgeber entschieden war.

Im zweiten Durchgang kontrollierten die Bayern das Spiel weitgehend, lieÃŸen kaum Chancen zu und bauten die FÃ¼hrung weiter aus. Luis Diaz erzielte zwei weitere Tore zum 4:1 und 5:1-Endstand, wobei Hoffenheim trotz engagierter BemÃ¼hungen keinen weiteren Treffer mehr erzielen konnte. Besonders auffÃ¤llig war die starke Leistung der Bayern-OffensivkrÃ¤fte, wÃ¤hrend Hoffenheim in Unterzahl bewundernswert kÃ¤mpfte, jedoch letztlich chancenlos blieb.

