Wirtschaftsministerin plant neue HÃ¼rden fÃ¼r erneuerbare Energien

WindrÃ¤der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant GesetzesÃ¤nderungen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland erschweren dÃ¼rften. Das geht zumindest aus einem Entwurf des sogenannten "Netzpakets" hervor, Ã¼ber das der "Spiegel" berichtet.



Laut dem 36-seitigen Papier, das auf den 30. Januar datiert, sollen unter anderem Gebiete, in denen es schon heute zu EngpÃ¤ssen im Stromnetz kommt, fÃ¼r den Bau neuer Ã–kostromanlagen unattraktiver werden. Gegenden, in denen im Vorjahr mehr als drei Prozent der Strommenge nicht ins Netz eingespeist werden konnten, sollen demnach als "kapazitÃ¤tslimitiertes Netzgebiet" ausgewiesen werden.



Wer hier noch neue Ã–kostromanlagen bauen will, solle nur noch einen unverzÃ¼glichen Netzanschluss bekommen, wenn er bis zu zehn Jahre auf EntschÃ¤digungen bei kÃ¼nftigen Abregelungen verzichte.



Um eine Ãœberlastung des Stromnetzes zu verhindern, mÃ¼ssen Netzbetreiber regelmÃ¤ÃŸig Wind- und Solaranlagen drosseln oder vorÃ¼bergehend ganz abschalten - diesen Vorgang nennt man Abregelung. Er tritt vor allem dann auf, wenn bei starkem Wind oder hoher Sonneneinstrahlung mehr grÃ¼ner Strom produziert wird, als die vorhandenen Leitungen transportieren kÃ¶nnen. Die betroffenen Betreiber erhalten fÃ¼r den nicht eingespeisten Strom bisher stets eine EntschÃ¤digung. Diese ist Teil ihrer Kalkulationen zum Bau neuer Anlagen. Ein Verzicht auf die EntschÃ¤digungen dÃ¼rfte viele Projekte "killen", heiÃŸt es in der Branche. Zumal es schon heute "recht viele" Gebiete in Deutschland gebe, in denen drei Prozent der Strommenge abgeregelt werde.



Der Entwurf des Wirtschaftsministeriums sieht auÃŸerdem vor, dass die Netzbetreiber von den Erbauern neuer Ã–kostromanlagen kÃ¼nftig sogenannte BaukostenzuschÃ¼sse verlangen dÃ¼rfen. Konkret sollen die Firmen "Optimierung, VerstÃ¤rkung und Ausbau" der Netze teilweise mitfinanzieren. Auch das wÃ¼rde ihre Investitionskosten in die HÃ¶he treiben. Das Ministerium bestÃ¤tigt, dass man an MaÃŸnahmen fÃ¼r eine "bessere Synchronisierung des Ausbaus von Erneuerbaren und Netzen" arbeite. Man werde diese "zu gegebener Zeit Ã¶ffentlich konsultieren". Betreiber von GroÃŸbatteriespeichern hÃ¤tten die Netzbetreiber mit einer wahren "Antragsflut" Ã¼berschÃ¼ttet, heiÃŸt es dort. Insgesamt seien AntrÃ¤ge fÃ¼r den Anschluss von Speichern mit einer Leistung von etwa 400â€¯Gigawatt bei den Netzbetreibern eingegangen - "obwohl zu erwarten ist, dass nur ein Bruchteil dieser Projekte realisierbar ist".



Neben Ã–kostromanlagen und Speichern konkurrierten zudem Industrieanlagen, Rechenzentren, Ladeinfrastrukturen, Telekommunikationsnetze und weitere GroÃŸverbraucher um dieselben NetzanschlÃ¼sse. "Den Betreibern fehlt derzeit der rechtliche Handlungsspielraum, Begehren zu priorisieren." Das Netzpaket solle die Bedingungen nun verbessern.

