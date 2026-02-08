Wirtschaftsministerin plant neue HÃ¼rden fÃ¼r erneuerbare Energien

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant GesetzesÃ¤nderungen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland erschweren dÃ¼rften. Das geht zumindest aus einem Entwurf des sogenannten "Netzpakets" hervor, Ã¼ber das der "Spiegel" berichtet.
Laut dem 36-seitigen Papier, das auf den 30. Januar datiert, sollen unter anderem Gebiete, in denen es schon heute zu EngpÃ¤ssen im Stromnetz kommt, fÃ¼r den Bau neuer Ã–kostromanlagen unattraktiver werden. Gegenden, in denen im Vorjahr mehr als drei Prozent der Strommenge nicht ins Netz eingespeist werden konnten, sollen demnach als "kapazitÃ¤tslimitiertes Netzgebiet" ausgewiesen werden.
Wer hier noch neue Ã–kostromanlagen bauen will, solle nur noch einen unverzÃ¼glichen Netzanschluss bekommen, wenn er bis zu zehn Jahre auf EntschÃ¤digungen bei kÃ¼nftigen Abregelungen verzichte.
Um eine Ãœberlastung des Stromnetzes zu verhindern, mÃ¼ssen Netzbetreiber regelmÃ¤ÃŸig Wind- und Solaranlagen drosseln oder vorÃ¼bergehend ganz abschalten - diesen Vorgang nennt man Abregelung. Er tritt vor allem dann auf, wenn bei starkem Wind oder hoher Sonneneinstrahlung mehr grÃ¼ner Strom produziert wird, als die vorhandenen Leitungen transportieren kÃ¶nnen. Die betroffenen Betreiber erhalten fÃ¼r den nicht eingespeisten Strom bisher stets eine EntschÃ¤digung. Diese ist Teil ihrer Kalkulationen zum Bau neuer Anlagen. Ein Verzicht auf die EntschÃ¤digungen dÃ¼rfte viele Projekte "killen", heiÃŸt es in der Branche. Zumal es schon heute "recht viele" Gebiete in Deutschland gebe, in denen drei Prozent der Strommenge abgeregelt werde.
Der Entwurf des Wirtschaftsministeriums sieht auÃŸerdem vor, dass die Netzbetreiber von den Erbauern neuer Ã–kostromanlagen kÃ¼nftig sogenannte BaukostenzuschÃ¼sse verlangen dÃ¼rfen. Konkret sollen die Firmen "Optimierung, VerstÃ¤rkung und Ausbau" der Netze teilweise mitfinanzieren. Auch das wÃ¼rde ihre Investitionskosten in die HÃ¶he treiben. Das Ministerium bestÃ¤tigt, dass man an MaÃŸnahmen fÃ¼r eine "bessere Synchronisierung des Ausbaus von Erneuerbaren und Netzen" arbeite. Man werde diese "zu gegebener Zeit Ã¶ffentlich konsultieren". Betreiber von GroÃŸbatteriespeichern hÃ¤tten die Netzbetreiber mit einer wahren "Antragsflut" Ã¼berschÃ¼ttet, heiÃŸt es dort. Insgesamt seien AntrÃ¤ge fÃ¼r den Anschluss von Speichern mit einer Leistung von etwa 400â€¯Gigawatt bei den Netzbetreibern eingegangen - "obwohl zu erwarten ist, dass nur ein Bruchteil dieser Projekte realisierbar ist".
Neben Ã–kostromanlagen und Speichern konkurrierten zudem Industrieanlagen, Rechenzentren, Ladeinfrastrukturen, Telekommunikationsnetze und weitere GroÃŸverbraucher um dieselben NetzanschlÃ¼sse. "Den Betreibern fehlt derzeit der rechtliche Handlungsspielraum, Begehren zu priorisieren." Das Netzpaket solle die Bedingungen nun verbessern.
Wirtschaft
Wirtschaftsministerin plant neue HÃ¼rden fÃ¼r erneuerbare Energien
- dts - 8. Februar 2026, 21:00 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant GesetzesÃ¤nderungen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland erschweren dÃ¼rften. Das geht zumindest aus einem Entwurf des sogenannten "Netzpakets" hervor, Ã¼ber das der "Spiegel" berichtet.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD fordert, hohe VermÃ¶gen mehr zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzuziehen. "Ungleichheit und Steuerungerechtigkeit erzeugen Ã„rger",Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD im Bundestag haben Warnungen der GrÃ¼nen-Fraktion vor einem drohenden Gasmangel in Deutschland zurÃ¼ckgewiesen. DerenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der EigentÃ¼merverband Haus und Grund warnt vor einer SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes durch die ReformvorschlÃ¤ge von Justizministerin StefanieMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost-Mehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "BildMehr