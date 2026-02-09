Technologie

EU-Kommission: Meta soll andere KI-Anbieter in WhatsApp zulassen

  • dts - 9. Februar 2026, 10:52 Uhr
Bild vergrößern: EU-Kommission: Meta soll andere KI-Anbieter in WhatsApp zulassen
EU-Kommission (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat Meta mitgeteilt, dass ihrer Auffassung nach der US-Technologiekonzern gegen die EU-Kartellvorschriften verstoÃŸe.

Der Vorwurf der BrÃ¼ssler BehÃ¶rde lautet, dass Meta Drittanbieter fÃ¼r "KÃ¼nstliche Intelligenz" von WhatsApp ausgeschlossen habe, wÃ¤hrend es dort selbst den KI-Dienst "Meta AI" anbietet. Dadurch wÃ¼rden Wettbewerber daran gehindert werden, in den schnell wachsenden Markt fÃ¼r KI-Assistenten einzutreten oder dort zu expandieren, teilte die Kommission am Montag mit.

Die EU-Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen (CDU) will daher einstweilige MaÃŸnahmen erlassen, um zu verhindern, dass die entsprechende im Oktober 2025 erfolgte Ã„nderung der "WhatsApp Business Solution Terms" dem Markt schweren und irreparablen Schaden zufÃ¼gt. Zuvor hat Meta allerdings die MÃ¶glichkeit, auf den Vorwurf zu reagieren und sich zu verteidigen.

"KÃ¼nstliche Intelligenz bringt den Verbrauchern unglaubliche Innovationen, darunter auch den aufstrebenden Markt der KI-Assistenten", sagte Teresa Ribera, EU-Kommissarin fÃ¼r Wettbewerb. "Wir mÃ¼ssen den wirksamen Wettbewerb in diesem dynamischen Bereich schÃ¼tzen, was bedeutet, dass wir nicht zulassen dÃ¼rfen, dass marktbeherrschende Technologieunternehmen ihre Dominanz illegal ausnutzen, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Die KI-MÃ¤rkte entwickeln sich rasant, daher mÃ¼ssen wir auch schnell handeln", so die Sozialdemokratin. "Aus diesem Grund erwÃ¤gen wir, Meta rasch einstweilige MaÃŸnahmen aufzuerlegen, um den Wettbewerbern wÃ¤hrend der laufenden Untersuchung den Zugang zu WhatsApp zu gewÃ¤hren und zu verhindern, dass die neue Politik von Meta den Wettbewerb in Europa irreparabel schÃ¤digt."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    NRW-LandesdatenschÃ¼tzerin warnt vor Zentralisierung
    NRW-LandesdatenschÃ¼tzerin warnt vor Zentralisierung

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Landesbeauftragte fÃ¼r Datenschutz und Informationsfreiheit in NRW, Bettina Gayk, wehrt sich gegen Bestrebungen, ihr Amt abzuschaffen.

    Mehr
    Viele Unionspolitiker wollen Social-Media-Verbot fÃ¼r Jugendliche
    Viele Unionspolitiker wollen Social-Media-Verbot fÃ¼r Jugendliche

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Politiker der Unionsparteien halten Altersgrenzen fÃ¼r die Nutzung sozialer Netzwerke fÃ¼r notwendig. "Soziale Medien sind nicht an

    Mehr
    BehÃ¶rden warnen vor Hackerangriffen auf Politik, MilitÃ¤r und Presse
    BehÃ¶rden warnen vor Hackerangriffen auf Politik, MilitÃ¤r und Presse

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz und das Bundesamt fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnen vor einer Angriffswelle

    Mehr
    Befragung: Mittelstand setzt wegen Trump vermehrt auf Deutschland und Europa
    Befragung: Mittelstand setzt wegen Trump vermehrt auf Deutschland und Europa
    Wirtschaftsfaktor Karneval: FÃ¼nfte Jahreszeit bringt zwei Milliarden Euro Umsatz
    Wirtschaftsfaktor Karneval: FÃ¼nfte Jahreszeit bringt zwei Milliarden Euro Umsatz
    EU-Kommission: Meta muss auf Whatsapp konkurrierende KI-Anbieter zulassen
    EU-Kommission: Meta muss auf Whatsapp konkurrierende KI-Anbieter zulassen
    Elektroindustrie verzeichnet deutliches Auftragsplus zum Jahresende
    Elektroindustrie verzeichnet deutliches Auftragsplus zum Jahresende
    Gericht: NÃ¤herungsverbot auch Monate nach hÃ¤uslicher Gewalt noch durchsetzbar
    Gericht: NÃ¤herungsverbot auch Monate nach hÃ¤uslicher Gewalt noch durchsetzbar
    SabotageplÃ¤ne: Anklage gegen dritten mutmaÃŸlichen Russland-Spion
    SabotageplÃ¤ne: Anklage gegen dritten mutmaÃŸlichen Russland-Spion
    KlÃ¼ssendorf kritisiert Altersanspruch von Abgeordneten als zu hoch
    KlÃ¼ssendorf kritisiert Altersanspruch von Abgeordneten als zu hoch
    Bahn und GDL setzen Tarifverhandlungen fort
    Bahn und GDL setzen Tarifverhandlungen fort
    Prinz William und Kate
    Prinz William und Kate "tief betroffen" Ã¼ber jÃ¼ngste Epstein-EnthÃ¼llungen
    Tote Frau in Berliner Park entdeckt - TatverdÃ¤chtiger festgenommen
    Tote Frau in Berliner Park entdeckt - TatverdÃ¤chtiger festgenommen

    Top Meldungen

    SPD kritisiert Debatte um KÃ¼rzung von Gesundheitsleistungen
    SPD kritisiert Debatte um KÃ¼rzung von Gesundheitsleistungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat die Debatten Ã¼ber KÃ¼rzungen bei Zahnersatz und Krankschreibungen scharf kritisiert. "Das sind alles

    Mehr
    Ifo-Institut: Deutschland bei Weiterbildung unter EU-Durchschnitt
    Ifo-Institut: Deutschland bei Weiterbildung unter EU-Durchschnitt

    MÃ¼nchen/FÃ¼rth (dts Nachrichtenagentur) - Nach einer Erhebung des MÃ¼nchner Ifo-Instituts haben 2024 in Deutschland nur 9,4 Prozent aller Personen zwischen 25 und 64 Jahren an

    Mehr
    Wiese verteidigt PlÃ¤ne zur Finanzierung von Sozialversicherungen
    Wiese verteidigt PlÃ¤ne zur Finanzierung von Sozialversicherungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, hat den Vorschlag seiner Partei, die Finanzierung von

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts