EU-Kommission: Meta soll andere KI-Anbieter in WhatsApp zulassen

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat Meta mitgeteilt, dass ihrer Auffassung nach der US-Technologiekonzern gegen die EU-Kartellvorschriften verstoÃŸe.
Der Vorwurf der BrÃ¼ssler BehÃ¶rde lautet, dass Meta Drittanbieter fÃ¼r "KÃ¼nstliche Intelligenz" von WhatsApp ausgeschlossen habe, wÃ¤hrend es dort selbst den KI-Dienst "Meta AI" anbietet. Dadurch wÃ¼rden Wettbewerber daran gehindert werden, in den schnell wachsenden Markt fÃ¼r KI-Assistenten einzutreten oder dort zu expandieren, teilte die Kommission am Montag mit.
Die EU-Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen (CDU) will daher einstweilige MaÃŸnahmen erlassen, um zu verhindern, dass die entsprechende im Oktober 2025 erfolgte Ã„nderung der "WhatsApp Business Solution Terms" dem Markt schweren und irreparablen Schaden zufÃ¼gt. Zuvor hat Meta allerdings die MÃ¶glichkeit, auf den Vorwurf zu reagieren und sich zu verteidigen.
"KÃ¼nstliche Intelligenz bringt den Verbrauchern unglaubliche Innovationen, darunter auch den aufstrebenden Markt der KI-Assistenten", sagte Teresa Ribera, EU-Kommissarin fÃ¼r Wettbewerb. "Wir mÃ¼ssen den wirksamen Wettbewerb in diesem dynamischen Bereich schÃ¼tzen, was bedeutet, dass wir nicht zulassen dÃ¼rfen, dass marktbeherrschende Technologieunternehmen ihre Dominanz illegal ausnutzen, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Die KI-MÃ¤rkte entwickeln sich rasant, daher mÃ¼ssen wir auch schnell handeln", so die Sozialdemokratin. "Aus diesem Grund erwÃ¤gen wir, Meta rasch einstweilige MaÃŸnahmen aufzuerlegen, um den Wettbewerbern wÃ¤hrend der laufenden Untersuchung den Zugang zu WhatsApp zu gewÃ¤hren und zu verhindern, dass die neue Politik von Meta den Wettbewerb in Europa irreparabel schÃ¤digt."
9. Februar 2026
