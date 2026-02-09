NRW-LandesdatenschÃ¼tzerin warnt vor Zentralisierung

Zwei MÃ¤nner surfen im Internet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Landesbeauftragte fÃ¼r Datenschutz und Informationsfreiheit in NRW, Bettina Gayk, wehrt sich gegen Bestrebungen, ihr Amt abzuschaffen.



"Der MinisterprÃ¤sident hat hervorgehoben, dass das Vertrauen der Menschen in den Staat wichtig ist", sagte Gayk der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Die Datenschutzbeauftragten von Bund und LÃ¤ndern leisteten einen wichtigen Beitrag dazu, dass dieses Vertrauen nicht erschÃ¼ttert werde, indem sie vermitteln oder indem sie zu einer guten Datenverarbeitungspraxis und zu verfassungsgemÃ¤ÃŸer Gesetzgebung beraten und notfalls auch massiv eingreifen, wenn die Grundrechte der BÃ¼rger verletzt wÃ¼rden.



WÃ¤hrend man im Jahr 2024 noch rund 12.000 Eingaben hatte, waren es im zurÃ¼ckliegenden Jahr Ã¼ber 18.000. Dabei sei der Anstieg der Beschwerden betroffener BÃ¼rger Ã¼ber konkrete DatenschutzverstÃ¶ÃŸe mit Ã¼ber 60 Prozent besonders hoch, so Gayk. Zu den Eingaben zÃ¤hlen nicht nur Beschwerden, sondern auch Beratungsanfragen und Meldungen von Datenpannen.



Gayk warnte davor, dass es im Moment populÃ¤r sei, den Datenschutz als Hindernis fÃ¼r Sicherheit anzufÃ¼hren. Damit werde eine gefÃ¤hrliche Geschichte erzÃ¤hlt. "NatÃ¼rlich sollen SicherheitsbehÃ¶rden die fÃ¼r ihre Ermittlungsarbeit notwendigen Befugnisse bekommen." Aber sie mÃ¼ssten sie auch zum Schutz aller BÃ¼rger verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig gebrauchen. "Das erfordert eine prÃ¤zise gesetzliche Beschreibung, unter welchen Bedingungen und in welchen Grenzen diese Befugnisse eingesetzt werden dÃ¼rfen."



Es zeichne einen Rechtsstaat aus, dass die AusÃ¼bung von Macht gegenÃ¼ber den BÃ¼rgern klaren Regeln unterliege. "Das gilt in besonderem MaÃŸe fÃ¼r Befugnisse von SicherheitsbehÃ¶rden. Gibt es hier keine klar definierten Grenzen, kÃ¶nnen solche Befugnisse selbst eine groÃŸe Unsicherheit erzeugen." Gayk warnte, dass dies das Vertrauen der BÃ¼rger in den Staat beschÃ¤dige. "Insbesondere bei der jÃ¼ngsten Gesetzgebung zum Verfassungsschutz- und zum Polizeigesetz hat die Geschichte des angeblichen Sicherheitshindernisses Datenschutz nach meinem Eindruck bereits verfangen. Meine Hinweise, wo die von der Verfassung geforderte Eingrenzung der neuen Befugnisse verbessert werden muss, wurden weitgehend vom Tisch gewischt."

