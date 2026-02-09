GdP reagiert zurÃ¼ckhaltend auf SPD-PlÃ¤ne zur Bahn-Sicherheit

DB Sicherheit am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat zurÃ¼ckhaltend auf PlÃ¤ne der SPD-Bundestagsfraktion zur Neuordnung der Sicherheitsdienste bei der Bahn reagiert. Die SPD-Innenpolitiker wollen die private DB-Sicherheit und die Bundespolizei an BahnhÃ¶fen in einem neuen "Zentralen Objektschutz Bahn" zusammenfassen.



"Es fehlen noch viele Details, um die Idee der SPD abschlieÃŸend beurteilen zu kÃ¶nnen", sagte Andreas RoÃŸkopf, Vorsitzender der GdP fÃ¼r den Bereich Bundespolizei, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Es gebe viele Punkte, die das Papier nicht ausreichend erÃ¶rtere. "Welcher Status soll fÃ¼r die `neuen` BeschÃ¤ftigten geschaffen werden?", fragte RoÃŸkopf. "Welche tatsÃ¤chlichen, genauen Aufgabenbeschreibungen sind zu treffen? Wer soll die Finanzierung Ã¼bernehmen?" Die Bahn mÃ¼sse "als EigentÃ¼mer auch eigene MaÃŸnahmen zum Schutz ihres Eigentums und zum Beispiel dem Hausrecht leisten", auch das werde nicht angesprochen.



Nach Ansicht der SPD-Innenpolitiker ist die Sicherheit bei der Bahn derzeit "von parallelen ZustÃ¤ndigkeiten und einem Nebeneinander unterschiedlicher Akteure geprÃ¤gt". In dem Papier, Ã¼ber das die RND-Zeitungen berichten, heiÃŸt es: "Unterschiedliche Standards, Befugnisse und Verantwortlichkeiten fÃ¼hren zu Koordinationsproblemen, Reibungsverlusten und einem uneinheitlichen Schutzniveau."



Die DB-Sicherheit und ihre Subunternehmen beschÃ¤ftigen zusammen etwa 5.000 Personen. Hinzu kommen Sicherheitsdienste, die von anderen Eisenbahnunternehmen beauftragt werden und in deren NahverkehrszÃ¼gen patrouillieren. Von ihnen ist im SPD-Papier keine Rede.

