Mexiko entsendet zwei Schiffe mit Hilfslieferungen nach Kuba

  • AFP - 9. Februar 2026, 01:02 Uhr
Angesichts der durch die US-Sanktionen verschÃ¤rften Energiekrise in Kuba hat die mexikanische Regierung zwei Schiffe mit 814 Tonnen HilfsgÃ¼tern auf die Karibikinsel entsandt. Weitere 1500 Tonnen HilfsgÃ¼ter sollen noch verschifft werden.

Angesichts der durch die US-Sanktionen verschÃ¤rften Energiekrise in Kuba hat die mexikanische Regierung zwei Schiffe mit Hilfslieferungen auf die Karibikinsel entsandt.Â Die beiden Schiffe mit 814 Tonnen HilfsgÃ¼tern seien am Sonntag ausgelaufen und wÃ¼rden in vier Tagen ankommen, erklÃ¤rte das mexikanische AuÃŸenministerium. Weitere 1500 Tonnen HilfsgÃ¼ter sollen demnach noch verschifft werden.

Die Schiffe transportieren nach Angaben aus Mexiko-Stadt frische Milch, Milchpulver, Fleisch, Bohnen und Reis sowie Hygieneartikel.Â 

Nach der Gefangennahme des linksnationalistischen venezolanischen Staatschefs NicolÃ¡s Maduro zu Jahresbeginn bei einem US-MilitÃ¤reinsatz hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump deutlich gemacht, dass er auch andere LÃ¤nder in der Region im Visier hat - darunter Kuba. Trump lieÃŸ die Ã–llieferungen aus Venezuela nach Kuba unterbinden, von denen das Land in hohem MaÃŸe abhÃ¤ngig war.

Ende Januar verschÃ¤rfte Trump den wirtschaftlichen Druck auf Kuba weiter: Staaten, die ErdÃ¶l an das Land liefern, drohte er in einem Dekret mit zusÃ¤tzlichen US-ZÃ¶llen. Die mexikanische PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum erklÃ¤rte, es liefen "diplomatische BemÃ¼hungen", die Ã–llieferungen nach Kuba ermÃ¶glichen sollen, ohne dass die USA Mexiko durch Sanktionen bestraften.

Am vergangenen Sonntag hatte Trump erklÃ¤rt, dass seine Regierung derzeit mit den "hÃ¶chsten Vertretern" in Havanna Ã¼ber ein Abkommen spreche. Die kubanische Regierung teilte daraufhin mit, es gebe Kontakte mit Washington, von einem Dialog kÃ¶nne jedoch nicht die Rede sein.

Das kommunistisch regierte Kuba steckt in seiner schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Seit Ende 2024 gab es fÃ¼nf landesweite StromausfÃ¤lle, die teilweise mehrere Tage dauerten. Immer wieder haben die Menschen mit Blackouts zu kÃ¤mpfen, die mitunter mehr als 20 Stunden dauern. Der nur etwa 145 Kilometer von der SÃ¼dspitze des US-Bundesstaats Florida entfernte Karibikstaat unterliegt seit 1962 einem US-Wirtschaftsembargo.

