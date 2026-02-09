Politik

Trump gratuliert Japans Regierungschefin Takaichi zum Wahlsieg

  • AFP - 9. Februar 2026, 02:19 Uhr
Bild vergrößern: Trump gratuliert Japans Regierungschefin Takaichi zum Wahlsieg
Takaichi (l.) und Trump
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat Japans konservativer Regierungschefin Sanae Takaichi zu ihrem deutlichen Sieg bei der vorgezogenen Parlamentswahl gratuliert. Er wÃ¼nsche ihr und ihrer Koalition 'groÃŸen Erfolg' erklÃ¤rte Trump.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat Japans konservativer Regierungschefin Sanae Takaichi zu ihrem deutlichen Sieg bei der vorgezogenen Parlamentswahl gratuliert. Takaichi habe einen "Erdrutschsieg" eingefahren, erklÃ¤rte Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er wÃ¼nsche ihr und ihrer Koalition "groÃŸen Erfolg beim Vorantreiben Ihrer konservativen Agenda des Friedens durch StÃ¤rke".

Einer auf Nachwahlbefragungen basierenden Prognose zufolge gewann das RegierungsbÃ¼ndnis aus Takaichis Liberaldemokratischer Partei (LDP) und der rechtsgerichteten JIP mindestens 310 der insgesamt 465 Mandate im japanischen Unterhaus - bei dieser Zahl von Mandaten liegt die Zweidrittelmehrheit, die Takaichi erhebliche Macht verschaffen wÃ¼rde. Das Unterhaus kann mit dieser Mehrheit BeschlÃ¼sse des Oberhauses Ã¼berstimmen.Â 

Takaichi hatte die vorgezogene Unterhaus-Wahl auf den Weg gebracht, um sich eine breitere parlamentarische Basis fÃ¼r ihre ehrgeizigen Reformvorhaben zu verschaffen. Die 64-jÃ¤hrige MinisterprÃ¤sidentin kÃ¼ndigte nach ihrem Wahlsieg eine solide Finanzpolitik an. "Wir haben immer wieder betont, wie wichtig eine verantwortungsvolle und proaktive Finanzpolitik ist", sagte sie bei einer Pressekonferenz. "Wir werden die Nachhaltigkeit der Finanzpolitik priorisieren."

AuÃŸenpolitisch tritt Takaichi offensiv gegenÃ¼ber China auf - und zeigt groÃŸe NÃ¤he zu den USA. Kurz nach ihrem Amtsantritt sagte sie, eine militÃ¤rische Eskalation des Taiwan-Konflikts etwa durch den Einsatz chinesischer Kriegsschiffe kÃ¶nne auch Japan in seiner Existenz bedrohen. FÃ¼r diesen Fall schloss sie einen MilitÃ¤reinsatz nicht aus, was fÃ¼r heftige Reaktionen in Peking sorgte.

Trump hatte Takachi zwei Tage vor der Wahl als "starke, mÃ¤chtige und kluge FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeit" bezeichnet, "die ihr Land wirklich liebt". Takaichi bedankte sich am Sonntag bei Trump und erklÃ¤rte im Onlinedienst X, sie freue sich darauf, im FrÃ¼hjahr das WeiÃŸe Haus zu besuchen. Das Potential der US-japanischen Allianz sei "grenzenlos", betonte Takaichi.

US-Finanzminister Scott Bessent sprach von einem "groÃŸen Sieg" der japanischen Regierungschefin. "Sie ist eine groÃŸartige VerbÃ¼ndete und hat ein groÃŸartiges VerhÃ¤ltnis zum PrÃ¤sidenten", sagte er im Sender Fow News. "Und wenn Japan stark ist, sind die USA in Asien stark", fÃ¼gte Bessent hinzu.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Innenminister Dobrindt kÃ¼ndigt neue Befugnisse fÃ¼r Verfassungsschutz an
    Innenminister Dobrindt kÃ¼ndigt neue Befugnisse fÃ¼r Verfassungsschutz an

    Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine Ausstattung des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz mit neuen Befugnissen zur Abwehr hybrider Bedrohungen angekÃ¼ndigt. Er

    Mehr
    Mexiko entsendet zwei Schiffe mit Hilfslieferungen nach Kuba
    Mexiko entsendet zwei Schiffe mit Hilfslieferungen nach Kuba

    Angesichts der durch die US-Sanktionen verschÃ¤rften Energiekrise in Kuba hat die mexikanische Regierung zwei Schiffe mit Hilfslieferungen auf die Karibikinsel entsandt.Â Die

    Mehr
    Bosnien: Wiederholungswahl in serbischer Teilrepublik bestÃ¤tigt Sieg von Dodik-Vertrautem
    Bosnien: Wiederholungswahl in serbischer Teilrepublik bestÃ¤tigt Sieg von Dodik-Vertrautem

    Nach VorwÃ¼rfen des Wahlbetrugs hat die teilweise Wiederholung der PrÃ¤sidentschaftswahl in der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina (Republika Srpska) den Sieg

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Anschlag von Christchurch: Rechtsextremist legt Berufung gegen Verurteilung ein
    Anschlag von Christchurch: Rechtsextremist legt Berufung gegen Verurteilung ein
    Kommunale Unternehmen fordern zÃ¼giges Handeln von Bundesregierung
    Kommunale Unternehmen fordern zÃ¼giges Handeln von Bundesregierung
    GdP reagiert zurÃ¼ckhaltend auf SPD-PlÃ¤ne zur Bahn-Sicherheit
    GdP reagiert zurÃ¼ckhaltend auf SPD-PlÃ¤ne zur Bahn-Sicherheit
    NRW-LandesdatenschÃ¼tzerin warnt vor Zentralisierung
    NRW-LandesdatenschÃ¼tzerin warnt vor Zentralisierung
    Studie: Karneval wird rund zwei Milliarden Euro Umsatz bringen
    Studie: Karneval wird rund zwei Milliarden Euro Umsatz bringen
    Trump kÃ¼ndigt Besuch von Chinas PrÃ¤sident Xi im WeiÃŸen Haus am Jahresende an
    Trump kÃ¼ndigt Besuch von Chinas PrÃ¤sident Xi im WeiÃŸen Haus am Jahresende an

    Top Meldungen

    Linnemann: SPD-Vorschlag zu KapitalertrÃ¤gen trifft Kleinsparer
    Linnemann: SPD-Vorschlag zu KapitalertrÃ¤gen trifft Kleinsparer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hÃ¤lt wenig vom SPD-Vorschlag, eine Gesundheitsabgabe auf Miet- und KapitaleinkÃ¼nfte zu erheben, um die

    Mehr
    Wirtschaftsministerin plant neue HÃ¼rden fÃ¼r erneuerbare Energien
    Wirtschaftsministerin plant neue HÃ¼rden fÃ¼r erneuerbare Energien

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant GesetzesÃ¤nderungen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland erschweren dÃ¼rften. Das geht

    Mehr
    SPD-Papier: Hohe VermÃ¶gen sollen mehr zu Gemeinwesen beitragen
    SPD-Papier: Hohe VermÃ¶gen sollen mehr zu Gemeinwesen beitragen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD fordert, hohe VermÃ¶gen mehr zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzuziehen. "Ungleichheit und Steuerungerechtigkeit erzeugen Ã„rger",

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts