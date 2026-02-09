Trump gratuliert Japans Regierungschefin Takaichi zum Wahlsieg

Takaichi (l.) und Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat Japans konservativer Regierungschefin Sanae Takaichi zu ihrem deutlichen Sieg bei der vorgezogenen Parlamentswahl gratuliert. Takaichi habe einen "Erdrutschsieg" eingefahren, erklÃ¤rte Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er wÃ¼nsche ihr und ihrer Koalition "groÃŸen Erfolg beim Vorantreiben Ihrer konservativen Agenda des Friedens durch StÃ¤rke".



Einer auf Nachwahlbefragungen basierenden Prognose zufolge gewann das RegierungsbÃ¼ndnis aus Takaichis Liberaldemokratischer Partei (LDP) und der rechtsgerichteten JIP mindestens 310 der insgesamt 465 Mandate im japanischen Unterhaus - bei dieser Zahl von Mandaten liegt die Zweidrittelmehrheit, die Takaichi erhebliche Macht verschaffen wÃ¼rde. Das Unterhaus kann mit dieser Mehrheit BeschlÃ¼sse des Oberhauses Ã¼berstimmen.Â



Takaichi hatte die vorgezogene Unterhaus-Wahl auf den Weg gebracht, um sich eine breitere parlamentarische Basis fÃ¼r ihre ehrgeizigen Reformvorhaben zu verschaffen. Die 64-jÃ¤hrige MinisterprÃ¤sidentin kÃ¼ndigte nach ihrem Wahlsieg eine solide Finanzpolitik an. "Wir haben immer wieder betont, wie wichtig eine verantwortungsvolle und proaktive Finanzpolitik ist", sagte sie bei einer Pressekonferenz. "Wir werden die Nachhaltigkeit der Finanzpolitik priorisieren."



AuÃŸenpolitisch tritt Takaichi offensiv gegenÃ¼ber China auf - und zeigt groÃŸe NÃ¤he zu den USA. Kurz nach ihrem Amtsantritt sagte sie, eine militÃ¤rische Eskalation des Taiwan-Konflikts etwa durch den Einsatz chinesischer Kriegsschiffe kÃ¶nne auch Japan in seiner Existenz bedrohen. FÃ¼r diesen Fall schloss sie einen MilitÃ¤reinsatz nicht aus, was fÃ¼r heftige Reaktionen in Peking sorgte.



Trump hatte Takachi zwei Tage vor der Wahl als "starke, mÃ¤chtige und kluge FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeit" bezeichnet, "die ihr Land wirklich liebt". Takaichi bedankte sich am Sonntag bei Trump und erklÃ¤rte im Onlinedienst X, sie freue sich darauf, im FrÃ¼hjahr das WeiÃŸe Haus zu besuchen. Das Potential der US-japanischen Allianz sei "grenzenlos", betonte Takaichi.



US-Finanzminister Scott Bessent sprach von einem "groÃŸen Sieg" der japanischen Regierungschefin. "Sie ist eine groÃŸartige VerbÃ¼ndete und hat ein groÃŸartiges VerhÃ¤ltnis zum PrÃ¤sidenten", sagte er im Sender Fow News. "Und wenn Japan stark ist, sind die USA in Asien stark", fÃ¼gte Bessent hinzu.Â