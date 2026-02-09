Brennpunkte

Hongkonger Gericht verurteilt Demokratie-Aktivisten Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft

  • AFP - 9. Februar 2026, 03:46 Uhr
Bild vergrößern: Hongkonger Gericht verurteilt Demokratie-Aktivisten Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft
Demokratie-Aktivist Jimmy Lai
Bild: AFP

Ein Hongkonger Gericht hat den Demokratie-Aktivisten und Verleger Jimmy Lai zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Lai habe zwei Jahre bereits abgesessen und werde 18 weitere Jahre verbÃ¼ÃŸen mÃ¼ssen, urteilten die Richter am Montag.

Ein Hongkonger Gericht hat den Demokratie-Aktivisten und Verleger Jimmy Lai zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Lai habe zwei Jahre bereits abgesessen und werde 18 weitere Jahre verbÃ¼ÃŸen mÃ¼ssen, urteilten die Richter am Montag. Der 78-JÃ¤hrige war im Dezember der "Kollaboration mit auslÃ¤ndischen KrÃ¤ften" und des "Aufruhrs" fÃ¼r schuldig befunden worden.

Das Gericht habe seine Entscheidung "nach AbwÃ¤gung des schwerwiegenden und gravierenden kriminellen Verhaltens von Lai" getroffen, hieÃŸ es in dem Urteil.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) verurteilte die langjÃ¤hrige Haftstrafe. Es sei "praktisch eine Todesstrafe", erklÃ¤rte die Leiterin der HRW-Abteilung fÃ¼r Asien, Elaine Pearson. "Eine Strafe dieser GrÃ¶ÃŸenordnung ist sowohl grausam als auch zutiefst ungerecht", fÃ¼gte sie hinzu. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bezeichnete den Fall als "einen weiteren dÃ¼steren Meilenstein in Hongkongs Wandel von einer Stadt, die durch Rechtsstaatlichkeit regiert wird, zu einer Stadt, die durch Angst regiert wird".

Lai ist einer der bekanntesten Aktivisten der Hongkonger Demokratiebewegung. Die Anklage gegen ihn stÃ¼tzt sich auf das 2020 nach den Massenprotesten in Hongkong von Peking erlassene Sicherheitsgesetz. Der GrÃ¼nder der Zeitung "Apple Daily" sitzt bereits seit Ende 2020 in Haft. Der Prozess gegen ihn hatte im Dezember 2023 begonnen. Seine UnterstÃ¼tzer Ã¤uÃŸerten sich jÃ¼ngst besorgt Ã¼ber seinen Gesundheitszustand, US-PrÃ¤sident Donald Trump forderte seine Freilassung.Â 

