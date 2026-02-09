Transatlantikkoordinator spricht Ã¼ber deutsche Truppen in Ukraine

Metin Hakverdi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi, schlieÃŸt eine Beteiligung deutscher Truppen an mÃ¶glichen Sicherheitsgarantien fÃ¼r die Ukraine nicht aus. "Man darf jetzt nichts ausschlieÃŸen, sonst wÃ¼rde man ja die Verhandlung verengen", sagte der SPD-Politiker dem Magazin Politico.



Zugleich verwies Hakverdi auf die sicherheitspolitische AbhÃ¤ngigkeit Europas von den USA. "Gleichzeitig sind wir, Stichwort Ukraine, sicherheitspolitisch noch massiv abhÃ¤ngig von den USA. Und genau das ist das Dilemma, vor dem wir stehen", sagte er. Europa mÃ¼sse daher beides tun: "Wir mÃ¼ssen zusammenarbeiten, wo wir kÃ¶nnen. Und da, wo es wirklich gegeneinander geht, mÃ¼ssen wir es auch klar sagen."



Mit Blick auf das transatlantische VerhÃ¤ltnis sagte Hakverdi, ein Bruch stehe zwar nicht unmittelbar bevor, die Spannungen hielten aber an. "Es gab diesen Stresstest ja schon vorher, und ich glaube, der Stress geht weiter", sagte er mit Blick auf den erwarteten Auftritt von US-AuÃŸenminister Marco Rubio auf der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz. GrundsÃ¤tzliche Konflikte wÃ¼rden dabei "ziemlich sicher" thematisiert werden.



Hakverdi Ã¤uÃŸerte zugleich Zweifel, dass die USA auf einen konfrontativen Ton verzichten wÃ¼rden. Der Versuch, den Kulturkampf aus den Vereinigten Staaten nach Europa zu tragen, sei kein AusreiÃŸer gewesen. "Ich glaube nicht, dass der amerikanische Auftritt ganz frei davon sein wird", sagte er, verband dies aber mit der Hoffnung auf "ein paar inhaltliche Punkte zur Zusammenarbeit in der Nato", die sachlicher ausfallen kÃ¶nnten.



Zur europÃ¤ischen Reaktion auf den Kurs der USA sagte Hakverdi, Europa habe in mehreren Krisen geschlossen reagiert, zuletzt bei GrÃ¶nland. Dort habe es eine "geschlossene Formation" gegeben - Ã¼ber die EU hinaus auch mit GroÃŸbritannien und Kanada. Das sei "eine ZÃ¤sur" gewesen.

