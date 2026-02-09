Politik

Unionsfraktion gegen SPD-Forderung nach KassenbeitrÃ¤gen auf alle Einkommensarten

  • AFP - 9. Februar 2026, 05:32 Uhr
Die Forderung der SPD nach einer neuen Abgabe zur Finanzierung des Gesundheitssystems ist in der Unionsfraktion auf klare Ablehnung gestoÃŸen. Die SPD will langfristig alle Einkommensarten zur Finanzierung des Gesundheitssystems heranziehen.

Die Forderung des SPD-Bundesvorstandes nach einer neuen Abgabe zur Finanzierung des Gesundheitssystems ist in der Unionsfraktion auf klare Ablehnung gestoÃŸen. "Der Vorschlag wÃ¤re ein fatales Zeichen und ein Blankoscheck fÃ¼r ein 'Weiter so', welches wir uns nicht mehr leisten kÃ¶nnen", sagte die gesundheitspolitischen Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt, der "Augsburger Allgemeinen" (Montagausgabe). Die SPD hatte gefordert, neben den LÃ¶hnen, GehÃ¤ltern und Renten langfristig alle Einkommensarten zur Finanzierung der Kranken- und Pflegeversicherung heranzuziehen.

"Neue Belastungen fÃ¼r breitere Teile der BevÃ¶lkerung, sei es durch zusÃ¤tzliche Abgaben auf Kapital oder Miete, dÃ¼rfen nicht dazu fÃ¼hren, dass bestehende Leistungsanreize oder Investitionskraft in unserer Wirtschaft untergraben werden", betonte die CDU-Politikerin. "Deshalb sehen wir die von der SPD ins Spiel gebrachte Idee, neben Erwerbseinkommen auch KapitaleinkÃ¼nfte oder Mieteinnahmen zur Finanzierung des Gesundheitswesens heranzuziehen, Ã¤uÃŸerst kritisch", fÃ¼gte Borchardt hinzu. Es mÃ¼ssten erst alle Effizienzreserven im System gehoben werden, bevor man Ã¼ber neue Einnahmehebel spreche, sagte sie.

Eine Umsetzung des SPD-Konzepts wÃ¤re ein Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik: Bislang werden Dividenden oder Mieten nur bei freiwilligen Mitgliedern in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) berÃ¼cksichtigt und auch hier nur bis zur so genannten Beitragsbemessungsgrenze.

