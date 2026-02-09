Kuba setzt Betankung von Flugzeugen fÃ¼r einen Monat aus

Der internationale Flughafen JosÃ© MartÃ­ in Havanna

Vor dem Hintergrund der durch die US-Sanktionen verschÃ¤rften Energiekrise in Kuba setzt die Regierung in Havanna die Betankung von Flugzeugen vorÃ¼bergehend aus. Die franzÃ¶sische Fluglinie Air France teilte der Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend mit, die kubanische LuftfahrtbehÃ¶rde habe sie informiert, dass beginnend am DienstagÂ einen Monat lang keine Betankung auf der Karibikinsel mehr mÃ¶glich sein werde. Flugzeuge mÃ¼ssten nach dem Abflug von Kuba anderswo zwischenlanden, um zu tanken.



Angesichts der Energiekrise hatte die kubanische Regierung bereits am Wochenende drastische NotfallmaÃŸnahmen angekÃ¼ndigt.Â In staatlichen Unternehmen wird etwa die Vier-Tage-Woche eingefÃ¼hrt. Zudem werden der Benzinverkauf und der Bus- und Zugverkehr eingeschrÃ¤nkt. Weitere SparmaÃŸnahmen sehen verkÃ¼rzte Schultage sowie eine reduzierte Anwesenheitspflicht in UniversitÃ¤ten vor. Auch einige touristische Einrichtungen bleiben geschlossen.



Durch die ab Montag geltenden Vorgaben soll sichergestellt werden, dass es weiterhin ausreichend Kraftstoff zur Stromproduktion und Lebensmittelherstellung gibt.



Nach der Gefangennahme des linksnationalistischen venezolanischen Staatschefs NicolÃ¡s Maduro zu Jahresbeginn bei einem US-MilitÃ¤reinsatz hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump deutlich gemacht, dass er auch andere LÃ¤nder in der Region im Visier hat - darunter Kuba. Trump lieÃŸ die Ã–llieferungen aus Venezuela nach Kuba unterbinden, von denen das Land in hohem MaÃŸe abhÃ¤ngig war.



Ende Januar verschÃ¤rfte Trump den wirtschaftlichen Druck auf Kuba weiter: Staaten, die ErdÃ¶l an das Land liefern, drohte er in einem Dekret mit zusÃ¤tzlichen US-ZÃ¶llen. Am vergangenen Sonntag hatte Trump erklÃ¤rt, dass seine Regierung derzeit mit den "hÃ¶chsten Vertretern" in Havanna Ã¼ber ein Abkommen spreche. Die kubanische Regierung teilte daraufhin mit, es gebe Kontakte mit Washington, von einem Dialog kÃ¶nne jedoch nicht die Rede sein.



Das kommunistisch regierte Kuba steckt in seiner schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Seit Ende 2024 gab es fÃ¼nf landesweite StromausfÃ¤lle, die teilweise mehrere Tage dauerten. Immer wieder haben die Menschen mit Blackouts zu kÃ¤mpfen, die mitunter mehr als 20 Stunden dauern. Der nur etwa 145 Kilometer von der SÃ¼dspitze des US-Bundesstaats Florida entfernte Karibikstaat unterliegt seit 1962 einem US-Wirtschaftsembargo.