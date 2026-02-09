Studie: Karneval wird rund zwei Milliarden Euro Umsatz bringen

Tanzmariechen im StraÃŸenkarneval (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaft kann in dieser Karnevalssession mit Ã¤hnlich gutem Umsatz rechnen wie zuletzt. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer Studie ermittelt, Ã¼ber die die "Rheinische Post" in ihrer Montagsausgabe berichtet.



Demnach gehen die Analysten trotz der in diesem Jahr deutlich kÃ¼rzeren Session (11. November 2025 bis 18. Februar 2026) von bundesweiten Einnahmen durch den Karneval in HÃ¶he von zwei Milliarden Euro aus. Allein 850 Millionen Euro werden davon in KÃ¶ln generiert, sodass der rheinischen Metropole mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent an den GesamtumsÃ¤tzen eine zentrale Bedeutung fÃ¼r den Karneval als Wirtschaftsfaktor zukommt.



Insgesamt liegt der Umsatz rund 100 Millionen Euro unter dem des letzten Jahres - damals war die Session mit 115 Tagen aber auch 15 Tage lÃ¤nger als die diesjÃ¤hrige. Der Grund dafÃ¼r ist das frÃ¼he Osterfest 2026.



Beim Blick auf die unterschiedlichen Branchen liegen den IW-Angaben zufolge die Gastwirte vorn. Insgesamt flieÃŸen rund 900 Millionen Euro in die Gastronomie. Auch der Einzelhandel kann sich freuen, fÃ¼r KostÃ¼me, Kamelle und andere Karnevalsartikel werden Einnahmen in HÃ¶he von 400 Millionen Euro erwartet. FÃ¼r Transportmittel wie Bus und Bahn sind rund 290 Millionen Euro Umsatz berechnet, fÃ¼r Ãœbernachtungen rund 210 Millionen Euro. Weitere 162 Millionen Euro flieÃŸen in Tickets oder den Wagenbau, so die IW-Analysten.



Die Zahlen des Wirtschaftsinstituts zeigen auch, dass Karnevalstouristen in KÃ¶ln fÃ¼r Ãœbernachtungen mit deutlich steigenden Preisen rechnen mÃ¼ssen. "In KÃ¶ln kostet eine Ãœbernachtung wÃ¤hrend der Hauptkarnevalstage im Schnitt fast 90 Euro mehr als im Vergleichszeitraum - ein Aufschlag von rund 66 Prozent. In StÃ¤dten wie Bremen oder Rottweil steigen die Preise um mehr als zehn Prozent. In DÃ¼sseldorf und Mainz sinken sie dagegen leicht", teilte das IW mit. Das liege unter anderem daran, dass DÃ¼sseldorf und Mainz vor allem Besucher aus der Region anzÃ¶gen, wÃ¤hrend KÃ¶ln zahlreiche GÃ¤ste aus ganz Deutschland und dem Ausland verzeichne.

