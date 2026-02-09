Bosnien: Wiederholungswahl in serbischer Teilrepublik bestÃ¤tigt Sieg von Dodik-Vertrautem

Nach VorwÃ¼rfen des Wahlbetrugs hat die teilweise Wiederholung der PrÃ¤sidentschaftswahl in der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina (Republika Srpska) den Sieg eines Vertrauten des abgesetzten PrÃ¤sidenten Milorad Dodik bestÃ¤tigt. Nach AuszÃ¤hlung aller Stimmzettel kam Sinisa Karan auf 50,5 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Sonntagabend mitteilte. Nach der Wahl im November hatte die Wahlkommission bei einer NeuauszÃ¤hlung Abweichungen vom verkÃ¼ndeten Ergebnis festgestellt und die Wahl teilweise fÃ¼r ungÃ¼ltig erklÃ¤rt.
Zu der Wiederholungswahl waren etwa 80.000 BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger in 136 der insgesamt 2164 Wahllokalen aufgerufen. Die Wahl im November war knapp verlaufen, der Dodik-Vertraute Karan hatte laut dem spÃ¤ter teils annullierten Ergebnis knapp vor dem Oppositionskandidaten Branko Blanusa gelegen. Bei der Wiederholungswahl kam Blanusa nun auf 48 Prozent.
Karan wird nun fÃ¼r acht Monate im Amt bleiben. Im Oktober finden in Bosnien regulÃ¤re Wahlen statt.
Der Nationalist Dodik war Anfang August nach fast zwei Jahrzehnten an der Macht seines Amtes als PrÃ¤sident der Teilrepublik enthoben worden. Zuvor war er verurteilt worden, weil er zwei Gesetze in Kraft gesetzt hatte, welche die Umsetzung von Entscheidungen des Hohen UN-ReprÃ¤sentanten fÃ¼r Bosnien und Herzegowina untersagten.
