Trump kÃ¼ndigt Besuch von Chinas PrÃ¤sident Xi im WeiÃŸen Haus am Jahresende an

Trump und Xi in SÃ¼dkorea im vergangenen Oktober

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping im WeiÃŸen Haus am Jahresende in Aussicht gestellt. Die Spannungen zwischen den USA und China hatten nach Trumps RÃ¼ckkehr ins WeiÃŸe Haus im vergangenen Jahr stark zugenommen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping im WeiÃŸen Haus am Jahresende in Aussicht gestellt. "Er kommt ins WeiÃŸe Haus, ja, gegen Ende des Jahres", sagte Trump in einem Interview des Fernsehsenders NBC, das am Mittwoch aufgezeichnet und am Sonntag ausgestrahlt wurde. "Das sind die beiden mÃ¤chtigsten LÃ¤nder der Welt, und wir haben ein sehr gutes VerhÃ¤ltnis", fÃ¼gte der US-PrÃ¤sident hinzu.



Die Spannungen zwischen den USA und China hatten nach Trumps RÃ¼ckkehr ins WeiÃŸe Haus im vergangenen Jahr stark zugenommen. Die beiden grÃ¶ÃŸten Volkswirtschaften der Welt Ã¼berzogen sich gegenseitig mit ZÃ¶llen und HandelsbeschrÃ¤nkungen. Auch bei auÃŸenpolitischen Themen stehen China und die USA sich gegenÃ¼ber, etwa beim Taiwan-Konflikt.



Am Mittwoch hatten Trump und Xi miteinander telefoniert. Trump bezeichnete das Telefonat in seinem Onlinedienst Truth Social als "exzellent" und erklÃ¤rte, die Beziehungen zwischen den beiden Staaten seien "Ã¤uÃŸerst gut". "Meine Beziehung zu China und meine persÃ¶nliche Beziehung zu PrÃ¤sident Xi ist eine Ã¤uÃŸerst gute und wir wissen beide, wie wichtig es ist, dass es so bleibt", schrieb Trump.Â



Der US-PrÃ¤sident erklÃ¤rte, dass er mit Xi Ã¼ber Handel, Taiwan, den Iran und den russischen Krieg gegen die Ukraine gesprochen habe. Zudem sei es um eine Reise nach China gegangen, auf die er sich "sehr freue".Â



Xi hatte in dem Telefonat mit Trump nach chinesischen Angaben zu "gegenseitigem Respekt" aufgerufen, um die Beziehungen zwischen Washington und Peking zu stÃ¤rken. "Indem wir die Probleme eins nach dem anderen angehen und kontinuierlich gegenseitiges Vertrauen aufbauen, kÃ¶nnen wir an einem richtigen Weg arbeiten, damit beide LÃ¤nder miteinander zurechtkommen", sagte Xi laut dem staatlichen Sender CCTV.