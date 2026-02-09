Innenminister Dobrindt kÃ¼ndigt neue Befugnisse fÃ¼r Verfassungsschutz an

Dobrindt Mitte Januar im Bundestag

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine Ausstattung des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz mit neuen Befugnissen zur Abwehr hybrider Bedrohungen angekÃ¼ndigt. Er strebe "den Ausbau des Verfassungsschutzes zu einem echten Geheimdienst an", sagte Dobrindt den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Montagsausgaben). Der Verfassungsschutz "soll operative FÃ¤higkeiten erhalten, die ihm beispielsweise ermÃ¶glichen, aktive AbwehrmaÃŸnahmen gegen Cyberattacken aus dem Ausland zu ergreifen und einen Angreifer auch zu stÃ¶ren beziehungsweise seine Infrastruktur zu zerstÃ¶ren."



Zudem strebe er auch im analogen Raum "operative Befugnisse" fÃ¼r den Verfassungsschutz an, sagte Dobrindt, beispielsweise, "wenn es darum geht, zu verhindern, dass sensible Informationen in die HÃ¤nde fremder MÃ¤chte geraten." Dazu befinde sich die Bundesregierung zurzeit in Abstimmung. "Wir haben uns alle an die Bezeichnung 'Nachrichtendienst' fÃ¼r den Verfassungsschutz gewÃ¶hnt, und sie bezeichnet auch seine HaupttÃ¤tigkeit: das Sammeln von Nachrichten", sagte Dobrindt. FÃ¼r einen modernen Dienst mit Abwehrfunktionen reiche das aus seiner Sicht aber nicht aus.



Angesichts zunehmender hybrider Bedrohungen aus dem In- und Ausland mÃ¼ssten die AbwehrfÃ¤higkeiten aller SicherheitsbehÃ¶rden gestÃ¤rkt werden, erklÃ¤rte der Innenminister. "Wir haben bereits ein gemeinsames Abwehrzentrum hybrid eingerichtet. Dort bringen wir verschiedene Akteure zusammen, um Antworten auf hybride Bedrohungen zu finden", sagte er. Dieses Abwehrzentrum werde beim Verfassungsschutz angesiedelt und baue auf der Idee des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums auf.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angesichts der wachsenden Gefahr durch Cyberangriffe bereits Mitte Dezember im Bundestag angekÃ¼ndigt, dass die Bundesregierung die Befugnisse der SicherheitsbehÃ¶rden erweitern wolle, um darauf zu reagieren. GeprÃ¼ft werde etwa die MÃ¶glichkeit, "Ã¼ber das Netz auch die Herkunftsorte dieser Angriffe nicht nur zu identifizieren, sondern auch zu beschÃ¤digen", sagte er. Dazu mÃ¼sse untersucht werden, ob dafÃ¼r weitere Rechtsgrundlagen nÃ¶tig seien.



Wenige Tage zuvor hatte die Regierung Russland fÃ¼r einen Cyberangriff auf die Deutsche Flugsicherung und systematische Desinformationskampagnen wÃ¤hrend der Bundestagswahl im Februar verantwortlich gemacht. Die VorfÃ¤lle seien klar der Verantwortung des russischen MilitÃ¤rgeheimdiensts GRU zugeordnet worden, sagte ein Sprecher des AuÃŸenministeriums damals.