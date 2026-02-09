Politik

Innenminister Dobrindt kÃ¼ndigt neue Befugnisse fÃ¼r Verfassungsschutz an

  • AFP - 9. Februar 2026, 01:32 Uhr
Bild vergrößern: Innenminister Dobrindt kÃ¼ndigt neue Befugnisse fÃ¼r Verfassungsschutz an
Dobrindt Mitte Januar im Bundestag
Bild: AFP

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine Ausstattung des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz mit neuen Befugnissen zur Abwehr hybrider Bedrohungen angekÃ¼ndigt. Er strebe 'den Ausbau des Verfassungsschutzes zu einem echten Geheimdienst an'.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine Ausstattung des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz mit neuen Befugnissen zur Abwehr hybrider Bedrohungen angekÃ¼ndigt. Er strebe "den Ausbau des Verfassungsschutzes zu einem echten Geheimdienst an", sagte Dobrindt den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Montagsausgaben). Der Verfassungsschutz "soll operative FÃ¤higkeiten erhalten, die ihm beispielsweise ermÃ¶glichen, aktive AbwehrmaÃŸnahmen gegen Cyberattacken aus dem Ausland zu ergreifen und einen Angreifer auch zu stÃ¶ren beziehungsweise seine Infrastruktur zu zerstÃ¶ren."

Zudem strebe er auch im analogen Raum "operative Befugnisse" fÃ¼r den Verfassungsschutz an, sagte Dobrindt, beispielsweise, "wenn es darum geht, zu verhindern, dass sensible Informationen in die HÃ¤nde fremder MÃ¤chte geraten." Dazu befinde sich die Bundesregierung zurzeit in Abstimmung. "Wir haben uns alle an die Bezeichnung 'Nachrichtendienst' fÃ¼r den Verfassungsschutz gewÃ¶hnt, und sie bezeichnet auch seine HaupttÃ¤tigkeit: das Sammeln von Nachrichten", sagte Dobrindt. FÃ¼r einen modernen Dienst mit Abwehrfunktionen reiche das aus seiner Sicht aber nicht aus.

Angesichts zunehmender hybrider Bedrohungen aus dem In- und Ausland mÃ¼ssten die AbwehrfÃ¤higkeiten aller SicherheitsbehÃ¶rden gestÃ¤rkt werden, erklÃ¤rte der Innenminister. "Wir haben bereits ein gemeinsames Abwehrzentrum hybrid eingerichtet. Dort bringen wir verschiedene Akteure zusammen, um Antworten auf hybride Bedrohungen zu finden", sagte er. Dieses Abwehrzentrum werde beim Verfassungsschutz angesiedelt und baue auf der Idee des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums auf.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angesichts der wachsenden Gefahr durch Cyberangriffe bereits Mitte Dezember im Bundestag angekÃ¼ndigt, dass die Bundesregierung die Befugnisse der SicherheitsbehÃ¶rden erweitern wolle, um darauf zu reagieren. GeprÃ¼ft werde etwa die MÃ¶glichkeit, "Ã¼ber das Netz auch die Herkunftsorte dieser Angriffe nicht nur zu identifizieren, sondern auch zu beschÃ¤digen", sagte er. Dazu mÃ¼sse untersucht werden, ob dafÃ¼r weitere Rechtsgrundlagen nÃ¶tig seien.

Wenige Tage zuvor hatte die Regierung Russland fÃ¼r einen Cyberangriff auf die Deutsche Flugsicherung und systematische Desinformationskampagnen wÃ¤hrend der Bundestagswahl im Februar verantwortlich gemacht. Die VorfÃ¤lle seien klar der Verantwortung des russischen MilitÃ¤rgeheimdiensts GRU zugeordnet worden, sagte ein Sprecher des AuÃŸenministeriums damals.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Trump gratuliert Japans Regierungschefin Takaichi zum Wahlsieg
    Trump gratuliert Japans Regierungschefin Takaichi zum Wahlsieg

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat Japans konservativer Regierungschefin Sanae Takaichi zu ihrem deutlichen Sieg bei der vorgezogenen Parlamentswahl gratuliert. Takaichi habe einen

    Mehr
    Mexiko entsendet zwei Schiffe mit Hilfslieferungen nach Kuba
    Mexiko entsendet zwei Schiffe mit Hilfslieferungen nach Kuba

    Angesichts der durch die US-Sanktionen verschÃ¤rften Energiekrise in Kuba hat die mexikanische Regierung zwei Schiffe mit Hilfslieferungen auf die Karibikinsel entsandt.Â Die

    Mehr
    Bosnien: Wiederholungswahl in serbischer Teilrepublik bestÃ¤tigt Sieg von Dodik-Vertrautem
    Bosnien: Wiederholungswahl in serbischer Teilrepublik bestÃ¤tigt Sieg von Dodik-Vertrautem

    Nach VorwÃ¼rfen des Wahlbetrugs hat die teilweise Wiederholung der PrÃ¤sidentschaftswahl in der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina (Republika Srpska) den Sieg

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Anschlag von Christchurch: Rechtsextremist legt Berufung gegen Verurteilung ein
    Anschlag von Christchurch: Rechtsextremist legt Berufung gegen Verurteilung ein
    Kommunale Unternehmen fordern zÃ¼giges Handeln von Bundesregierung
    Kommunale Unternehmen fordern zÃ¼giges Handeln von Bundesregierung
    GdP reagiert zurÃ¼ckhaltend auf SPD-PlÃ¤ne zur Bahn-Sicherheit
    GdP reagiert zurÃ¼ckhaltend auf SPD-PlÃ¤ne zur Bahn-Sicherheit
    NRW-LandesdatenschÃ¼tzerin warnt vor Zentralisierung
    NRW-LandesdatenschÃ¼tzerin warnt vor Zentralisierung
    Studie: Karneval wird rund zwei Milliarden Euro Umsatz bringen
    Studie: Karneval wird rund zwei Milliarden Euro Umsatz bringen
    Trump kÃ¼ndigt Besuch von Chinas PrÃ¤sident Xi im WeiÃŸen Haus am Jahresende an
    Trump kÃ¼ndigt Besuch von Chinas PrÃ¤sident Xi im WeiÃŸen Haus am Jahresende an

    Top Meldungen

    Linnemann: SPD-Vorschlag zu KapitalertrÃ¤gen trifft Kleinsparer
    Linnemann: SPD-Vorschlag zu KapitalertrÃ¤gen trifft Kleinsparer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hÃ¤lt wenig vom SPD-Vorschlag, eine Gesundheitsabgabe auf Miet- und KapitaleinkÃ¼nfte zu erheben, um die

    Mehr
    Wirtschaftsministerin plant neue HÃ¼rden fÃ¼r erneuerbare Energien
    Wirtschaftsministerin plant neue HÃ¼rden fÃ¼r erneuerbare Energien

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant GesetzesÃ¤nderungen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland erschweren dÃ¼rften. Das geht

    Mehr
    SPD-Papier: Hohe VermÃ¶gen sollen mehr zu Gemeinwesen beitragen
    SPD-Papier: Hohe VermÃ¶gen sollen mehr zu Gemeinwesen beitragen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD fordert, hohe VermÃ¶gen mehr zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzuziehen. "Ungleichheit und Steuerungerechtigkeit erzeugen Ã„rger",

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts