Fast sieben Jahre nach seinem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseelÃ¤ndischen Christchurch hat der australische Rechtsextremist Brenton Tarrant am Montag Berufung gegen seine Verurteilung eingelegt. Tarrant erklÃ¤rte einer gerichtlichen Fallzusammenfassung zufolge, seine "qualvollen und unmenschlichen" Haftbedingungen wÃ¤hrend des Prozesses hÃ¤tten ihn unfÃ¤hig gemacht, bei seinem Schuldbekenntnis rationale Entscheidungen zu treffen. Ein Urteil wird nicht fÃ¼r diese Woche erwartet.
Sollte das Berufungsgericht in Wellington seine Verurteilung bestÃ¤tigen, wÃ¼rde es spÃ¤ter im Jahr eine separate Verhandlung anberaumen, um eine Berufung gegen das StrafmaÃŸ zu prÃ¼fen.
Tarrant hatte im MÃ¤rz 2019 in zwei Moscheen in Christchurch 51 Menschen getÃ¶tet und 40 weitere verletzt. Seine Tat Ã¼bertrug er live im Internet.
Der schlimmste Anschlag in der Geschichte Neuseelands hatte weltweit Entsetzen ausgelÃ¶st. Im August 2020 wurde Tarrant zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter begrÃ¼ndete das StrafmaÃŸ mit der "teuflischen BÃ¶sartigkeit" des Verbrechens. Getrieben von "niedertrÃ¤chtigem Hass" habe Tarrant wehrlose MÃ¤nner, Frauen und Kinder getÃ¶tet.
Anschlag von Christchurch: Rechtsextremist legt Berufung gegen Verurteilung ein
- AFP - 9. Februar 2026, 02:34 Uhr
