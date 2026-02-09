Brennpunkte

Anschlag von Christchurch: Rechtsextremist legt Berufung gegen Verurteilung ein

  • AFP - 9. Februar 2026, 02:34 Uhr
Bild vergrößern: Anschlag von Christchurch: Rechtsextremist legt Berufung gegen Verurteilung ein
Der australische Rechtsextremist Brenton Tarrant
Bild: AFP

Fast sieben Jahre nach seinem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseelÃ¤ndischen Christchurch hat der australische Rechtsextremist Brenton Tarrant Berufung gegen seine Verurteilung eingelegt. Tarrant war 2020 zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Fast sieben Jahre nach seinem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseelÃ¤ndischen Christchurch hat der australische Rechtsextremist Brenton Tarrant am Montag Berufung gegen seine Verurteilung eingelegt. Tarrant erklÃ¤rte einer gerichtlichen Fallzusammenfassung zufolge, seine "qualvollen und unmenschlichen" Haftbedingungen wÃ¤hrend des Prozesses hÃ¤tten ihn unfÃ¤hig gemacht, bei seinem Schuldbekenntnis rationale Entscheidungen zu treffen. Ein Urteil wird nicht fÃ¼r diese Woche erwartet.

Sollte das Berufungsgericht in Wellington seine Verurteilung bestÃ¤tigen, wÃ¼rde es spÃ¤ter im Jahr eine separate Verhandlung anberaumen, um eine Berufung gegen das StrafmaÃŸ zu prÃ¼fen.

Tarrant hatte im MÃ¤rz 2019 in zwei Moscheen in Christchurch 51 Menschen getÃ¶tet und 40 weitere verletzt. Seine Tat Ã¼bertrug er live im Internet.

Der schlimmste Anschlag in der Geschichte Neuseelands hatte weltweit Entsetzen ausgelÃ¶st. Im August 2020 wurde Tarrant zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter begrÃ¼ndete das StrafmaÃŸ mit der "teuflischen BÃ¶sartigkeit" des Verbrechens. Getrieben von "niedertrÃ¤chtigem Hass" habe Tarrant wehrlose MÃ¤nner, Frauen und Kinder getÃ¶tet.

