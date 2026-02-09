Das bei der Bundestagswahl vor rund einem Jahr knapp an der FÃ¼nfprozenthÃ¼rde gescheiterte BSW will am Montag seine geplante WahlprÃ¼fungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht vorstellen. Dazu ist eine Pressekonferenz mit der ParteigrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht und den beiden BSW-Bundesvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Fabio De Masi in Berlin angesetzt (12.00 Uhr). Auch fÃ¼r das BSW tÃ¤tige Juristen nehmen teil.
Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 fehlten dem BSW nur etwa 9500 Stimmen zum Einzug ins Parlament. Die Partei machte AuszÃ¤hlungsfehler geltend und fordert eine NeuauszÃ¤hlung. ZunÃ¤chst legte sie Einspruch beim WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestags ein, das Parlament lehnte diesen aber ab. Daraufhin kÃ¼ndigte das BSW eine Beschwerde beim Verfassungsgericht an. Nach eigenen Angaben hat es dafÃ¼r bis zum 19. Februar Zeit.
Nach Scheitern bei Bundestagswahl 2025: BSW stellt WahlprÃ¼fungsbeschwerde vor
- AFP - 9. Februar 2026, 04:01 Uhr
