Kommunale Unternehmen fordern zÃ¼giges Handeln von Bundesregierung

  dts - 9. Februar 2026
Bild vergrößern: Kommunale Unternehmen fordern zÃ¼giges Handeln von Bundesregierung
Aufgerissener BÃ¼rgersteig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat die Bundesregierung zu einem entschlossenen und zÃ¼gigen Handeln in der Energiepolitik aufgefordert. "Wir haben lÃ¤ngst einen Punkt erreicht, an dem jedes weitere ZÃ¶gern zu einer Investitionsbremse wird", sagte VKU-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Ingbert Liebing den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben).

"Unternehmen, Kommunen und BÃ¼rger brauchen jedoch schnellstmÃ¶glich Klarheit." Nach den AnkÃ¼ndigungen im Herbst mÃ¼ssten zentrale Vorhaben lÃ¤ngst im Gesetzgebungsverfahren sein, kritisierte Liebing. Stattdessen fehlten teils sogar Eckpunkte. "Der erhoffte Winter der Entscheidungen droht ein Winter der Vermeidungen zu werden." Zwar habe die Bundesregierung bei der Kraftwerksstrategie einen Durchbruch erzielt und sich mit der EU-Kommission auf Eckpunkte verstÃ¤ndigt. Geplant seien unter anderem Ausschreibungen fÃ¼r neue Gaskraftwerke. "Doch ohne Gesetzentwurf bleibt die Einigung ein politisches Versprechen ohne investitionsfÃ¤higen Rahmen", kritisiert der Verband.

Damit die Versorgung nicht in wenigen HÃ¤nden liege, fordert der VKU kleinere Ausschreibungslose. "Versorgungssicherheit entsteht durch Vielfalt. Wir brauchen Wettbewerb", sagt Liebing. "DafÃ¼r kÃ¶nnen Stadtwerke sorgen, wenn der Rahmen richtig gesetzt wird."

Auch beim GebÃ¤udeenergiegesetz, auch als "Heizungsgesetz" bezeichnet, fordert der VKU Nachbesserungen. "Alle klimaneutralen WÃ¤rme- und Heiztechnologien mÃ¼ssen gleichberechtigt mÃ¶glich bleiben. Gesetzliche Vorgaben dÃ¼rfen keine Optionen ausschlieÃŸen oder vorab festlegen. Nur dann kÃ¶nnen Kommunen wirtschaftlich sinnvolle WÃ¤rmeplÃ¤ne entwickeln", sagte Liebing.

Kritik Ã¼bt der Verband auch an den Verordnungen fÃ¼r FernwÃ¤rme. Besonders das KostenneutralitÃ¤tsgebot der WÃ¤rmelieferverordnung blockiere im Bestand den Umstieg auf FernwÃ¤rme, im Gegensatz zu WÃ¤rmepumpen, die diese BeschrÃ¤nkung nicht hÃ¤tten. "FÃ¼r eine erfolgreiche WÃ¤rmewende setzen wir uns fÃ¼r gleiche Rahmenbedingungen fÃ¼r alle Technologien ein", sagt Liebing.

Vermieter sollten beim Wechsel zu FernwÃ¤rme die Miete ebenso wie bei der WÃ¤rmepumpe um bis zu 50 Cent pro Quadratmeter und Monat anheben dÃ¼rfen. "Klimafreundliche FernwÃ¤rme darf nicht benachteiligt werden", so Liebing. Jetzt sei das Bundesjustizministerium gefordert, die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag zÃ¼gig umzusetzen.

