FCAS: Luftfahrtindustrie will zwei Eurofighter-Nachfolger

Eurofighter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) und die IG Metall fordern, beim deutsch-franzÃ¶sisch-spanischen Kampfjetprojekt FCAS die Entwicklung eines gemeinsamen bemannten Flugzeugs aufzugeben.



"Wir brauchen jetzt ein Bekenntnis zu zwei Flugzeugen innerhalb von FCAS - aus Verantwortung gegenÃ¼ber der Sicherheit Europas, gegenÃ¼ber den BeschÃ¤ftigten und gegenÃ¼ber der Idee eines selbstbestimmten, handlungsfÃ¤higen Europas", schreiben BDLI-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Marie-Christine von Hahn und der Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, JÃ¼rgen Kerner, in einem Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt".



Mit FCAS soll ein Verbund aus bemannten Kampfflugzeugen, Begleitdrohnen und neuartigen Kommunikationssystemen entstehen. Allerdings gibt es ein ZerwÃ¼rfnis, fÃ¼r das von Hahn und Kerner dem franzÃ¶sische Flugzeugbauer Dassault VorwÃ¼rfe machen. "Diese rigorose Haltung ist nicht mehr als FÃ¼hrungsanspruch unter gleichberechtigten Partnern zu verstehen - sie ist vielmehr eine Aufforderung an uns zur industriellen Selbstaufgabe. Pardon, aber das geht gar nicht", schreiben sie. Kooperation lebe von AugenhÃ¶he, nicht von Unterordnung.



Von Hahn und Kerner werben dafÃ¼r, bei Antrieb, unbemannten Systemen, Vernetzung und Sensorik, wo bereits Fortschritte erzielt worden seien, weiter zusammenzuarbeiten, aber bei der Entwicklung des bemannten Kampfjets eigene Wege zu gehen. Deutschland verfÃ¼ge Ã¼ber eine langjÃ¤hrige und umfassende Expertise im Flugzeugbau. "In der Kombination mit einem robust ausgestatteten Bundeshaushalt sind wir in der Lage, selbstbewusst zu investieren und damit industriepolitisch mutige Wege zu beschreiten: Wir schlieÃŸen uns nicht lÃ¤nger einem multinationalen Vorhaben an, sondern setzen ein eigenes Programm auf und suchen anschlieÃŸend nach Partnern, die sich beteiligen mÃ¶chten", schlagen von Hahn und Kerner vor. Verantwortung fÃ¼r die Sicherheit Europas zu Ã¼bernehmen, heiÃŸe auch, "aus einer Position industrieller StÃ¤rke heraus zu fÃ¼hren".

