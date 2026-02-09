Bund hat 2025 Ã¼ber 481 Millionen Euro fÃ¼r Microsoft-Lizenzen ausgegeben

Microsoft-Logo

Die Ausgaben der Bundesverwaltung fÃ¼r Lizenzen des US-Softwarekonzerns Microsoft sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2025 wurden dafÃ¼r 481,4 Millionen Euro ausgegeben, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage der GrÃ¼nen-Bundestagsabgeordneten Rebecca Lenhard hervorgeht, die der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (SZ, Montagsausgabe) vorlag. Im Jahr 2023 wurden demnach Microsoft-Produkte im Wert von 274,1 Millionen Euro abgerufen, 2024 waren es 347,7 Millionen Euro.



Die unmittelbare und mittelbare Bundesverwaltung sowie ZuwendungsempfÃ¤nger des Bundes beziehen ihre Lizenzen demnach in aller Regel aus einem Rahmenvertrag, den die Zentralstelle IT-Beschaffung ausgeschrieben hat. Die Vergleichbarkeit mit frÃ¼heren Anfragen sei eingeschrÃ¤nkt, heiÃŸt es, da der Kreis der Bezugsberechtigten Ã¼ber die Ressorts und nachgeordneten BehÃ¶rden hinausgehe.



Lenhard kritisierte die Entwicklung. "Die vorgelegten Zahlen zeigen einen gefÃ¤hrlichen Trend", sagte sie der "SZ". Mit solchen Summen lieÃŸe sich der Aufbau und die StÃ¤rkung leistungsfÃ¤higer Open-Source-LÃ¶sungen und europÃ¤ischer Alternativen gezielt vorantreiben. "Stattdessen vertiefen wir unsere AbhÃ¤ngigkeit von einzelnen auÃŸereuropÃ¤ischen Anbietern weiter", sagte die GrÃ¼nen-Abgeordnete.



Ãœber die Beschaffung von Microsoft-Lizenzen auf Ebene der LÃ¤nder und Kommunen liegen der Bundesregierung laut ihrer Antwort keine konkreten Zahlen vor. Grund seien die fÃ¶deral verteilten ZustÃ¤ndigkeiten in diesem Bereich. Da die Ausgaben der LÃ¤nder und Kommunen nicht enthalten seien, dÃ¼rfte das tatsÃ¤chliche Gesamtvolumen der Ã¶ffentlichen Microsoft-Beschaffung deutlich hÃ¶her liegen, erklÃ¤rte Lenhard.