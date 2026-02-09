Anschlag auf russischen General: TatverdÃ¤chtiger hat laut Geheimdienst gestanden

Wladimir Aleksejew Ã¼berlebte den Anschlag

Der im Zusammenhang mit dem Schusswaffenangriff auf einen russischen General festgenommene VerdÃ¤chtige hat nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB die Tat gestanden.

Der im Zusammenhang mit dem Schusswaffenangriff auf einen russischen General festgenommene VerdÃ¤chtige hat nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB die Tat gestanden. Der in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommene und an Russland ausgelieferte Mann habe zudem ausgesagt, von den ukrainischen Geheimdiensten rekrutiert worden zu sein, teilte der FSB am Montag mit.



Am Freitag war der stellvertretende Leiter des Moskauer MilitÃ¤rgeheimdiensts GRU, Wladimir Aleksejew, in einem Moskauer Wohnhaus von mehreren SchÃ¼ssen getroffen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden bereits mehrere hochrangige Mitglieder der russischen Armee bei AnschlÃ¤gen getÃ¶tet. Die Ukraine Ã¼bernahm fÃ¼r einige der MordanschlÃ¤ge die Verantwortung.



Der FSB erklÃ¤rte weiter, der in Dubai festgenommene Ljubomir K. und sein in Moskau festgenommener Komplize Viktor V. hÃ¤tten "ihre Schuld eingestanden" und "Einzelheiten der Vorbereitungen" fÃ¼r die Tat geschildert, die sie "auf Anweisung des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes (SBU)" begangen hÃ¤tten.



K. sei mit Hilfe von dessen Sohn, einem polnischen StaatsbÃ¼rger, "von einem SBU-Agenten im August 2025 rekrutiert" worden und habe dann in Kiew eine SchieÃŸausbildung erhalten, bevor er nach Russland geschickt worden sei. Ihm seien "30.000 Dollar" fÃ¼r die Ermordung des Generals Aleksejew angeboten worden, zudem seien ihm eine Pistole mit SchalldÃ¤mpfer und ein elektronischer SchlÃ¼ssel fÃ¼r seine Wohnung ausgehÃ¤ndigt worden.



Eine Komplizin von K., Sinaida S., habe eine Wohnung in dem Wohnhaus gemietet und sei am Vorabend der Tat geflohen.



Am Freitag habe K. das GebÃ¤ude betreten und vier SchÃ¼sse auf Aleksejew abgegeben. AnschlieÃŸend sei er in die Emirate geflohen, wo er spÃ¤ter auf Antrag der russischen Ermittler festgenommen worden sei.



K.s mutmaÃŸlicher Komplize V. wird demnach beschuldigt, eine Wohnung fÃ¼r K. in Moskau gemietet und Fahrkarten fÃ¼r Ã¶ffentliche Verkehrsmittel fÃ¼r ihn besorgt zu haben. V. werde vorgeworfen, sich aus "terroristischen Motiven" an der Tat beteiligt zu haben. Er sei ein AnhÃ¤nger der "Anti-Korruptions-Stiftung" des verstorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny, die in Russland als extremistische Organisation eingestuft wird, erklÃ¤rte der FSB.



Wladimir Aleksejew hat den Anschlag Ã¼berlebt. Er ist Stellvertreter des MilitÃ¤rgeheimdienstchefs Igor Kostjukow, dem Delegationsleiter der jÃ¼ngsten Verhandlungen Ã¼ber eine Beilegung des Ukraine-Krieges in Abu Dhabi.