In NeumÃ¼nster in Schleswig-Holstein ist ein 46-jÃ¤hriger Mann offenbar auf offener StraÃŸe getÃ¶tet worden. Eine Anwohnerin meldete in der Nacht zum Sonntag eine gewaltsame Auseinandersetzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam in Kiel mitteilten. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den schwer verletzten Mann auf dem Boden liegend.
Ein Rettungswagen brachte den 46-JÃ¤hrigen in eine Klinik, dort erlag er aber kurze Zeit spÃ¤ter seinen Verletzungen. Wenige Stunden nach der Tat nahm die Polizei einen 26-JÃ¤hrigen fest. Er sollte am Montag einem Haftrichter vorgefÃ¼hrt werden. Laut Ermittlern liegen die HintergrÃ¼nde der Tat wohl "im privaten Bereich". NÃ¤here Angaben machten sie nicht.
Mann in NeumÃ¼nster auf offener StraÃŸe getÃ¶tet
- AFP - 9. Februar 2026, 10:12 Uhr
