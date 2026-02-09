SPD kritisiert Debatte um KÃ¼rzung von Gesundheitsleistungen

Blick vom Zahnarzt-Patientenstuhl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat die Debatten Ã¼ber KÃ¼rzungen bei Zahnersatz und Krankschreibungen scharf kritisiert. "Das sind alles Forderungen, mit denen kÃ¶nnen wir wenig anfangen, weil am Ende mÃ¼ssen das ja die Leute ausbaden", sagte KlÃ¼ssendorf der Sendung "FrÃ¼hstart" von RTL und ntv am Montag. "Deswegen: Ein gerechteres System, ein effizienteres System - das ist das, woran wir arbeiten wollen."



Ziel mÃ¼sse sein, dass es nicht immer wieder zu Beitragssteigerungen komme. "Wir wollen eben nicht, dass die BÃ¼rger zahlen", sagte der SPD-Politiker. "Wir werden, und das sage ich ganz offen, bei vielen Leistungen eben nicht groÃŸe KÃ¼rzungen machen kÃ¶nnen, weil einfach viele Menschen auch davon abhÃ¤ngig sind und die Leistungen auch brauchen. Ich denke zum Beispiel ans Pflegesystem, wo heute die Eigenanteile schon bei tausenden von Euros sind." Es brauche "unbedingt eine solidarische Finanzierung".



Er versteht den SPD-Vorschlag einer Gesundheitsabgabe auf alle Einkommensarten zunÃ¤chst als "PrÃ¼fauftrag", spricht sich aber klar fÃ¼r eine solidarische Finanzierung aus. "Es ist natÃ¼rlich noch viel Strecke zu gehen, bevor man konkret sagen kann, nach welchem Regelwerk das passieren soll oder welche FreibetrÃ¤ge es gibt." Man mÃ¼sse klÃ¤ren, wie man Kleinsparer schÃ¼tzt.



Der SPD-GeneralsekretÃ¤r verweist auf den Wandel am Arbeitsmarkt. Viele GeschÃ¤ftsmodelle seien gar nicht mehr auf so viel BeschÃ¤ftigung ausgelegt, sondern erwirtschafteten Gewinne auch ohne viele BeschÃ¤ftigte, sagte KlÃ¼ssendorf. "Wie man dann Ã¼berlegt, dass man auch andere Ertragsarten, andere Einkommensarten mit in die Finanzierung unseres Solidarwesens mit einbeziehen kann, das ist eine Ãœberlegung, die wir haben und die wir jetzt auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter fortfÃ¼hren wollen."

