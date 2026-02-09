Brennpunkte

Tote Frau in Berliner Park entdeckt - TatverdÃ¤chtiger festgenommen

  • AFP - 9. Februar 2026, 10:53 Uhr
Bild vergrößern: Tote Frau in Berliner Park entdeckt - TatverdÃ¤chtiger festgenommen
Polizeiauto
Bild: AFP

In Berlin ist eine Frau tot in einem Park entdeckt worden. EinsatzkrÃ¤fte wurden zu einer GrÃ¼nanlage im Bezirk Lichtenberg gerufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort fanden sie die leblose Frau.

In Berlin ist eine Frau tot in einem Park entdeckt worden. EinsatzkrÃ¤fte wurden am frÃ¼hen Montagmorgen zu einer GrÃ¼nanlage im Bezirk Lichtenberg gerufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort fanden sie die leblose Frau.

Eine Obduktion am Montagvormittag sollte Aufschluss Ã¼ber die Todesursache geben. Ein TatverdÃ¤chtiger wurde festgenommen. Die Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Weitere Details nannte der Sprecher zunÃ¤chst nicht.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gericht: NÃ¤herungsverbot auch Monate nach hÃ¤uslicher Gewalt noch durchsetzbar
    Gericht: NÃ¤herungsverbot auch Monate nach hÃ¤uslicher Gewalt noch durchsetzbar

    Ein NÃ¤herungs- und Betretungsverbot gegen einen gewalttÃ¤tigen Partner kann einem Gerichtsbeschluss zufolge auch dann verhÃ¤ngt werden, wenn Gewalttaten schon mehrere Monate

    Mehr
    Prinz William und Kate
    Prinz William und Kate "tief betroffen" Ã¼ber jÃ¼ngste Epstein-EnthÃ¼llungen

    Der britische Kronprinz William und seine Frau Catherine haben sich "tief betroffen" Ã¼ber die jÃ¼ngsten EnthÃ¼llungen im Zuge des Skandals um den verstorbenen

    Mehr
    US-Kongress will Epstein-Komplizin Maxwell vernehmen
    US-Kongress will Epstein-Komplizin Maxwell vernehmen

    Der US-Kongress will am Montag die Komplizin des verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, vernehmen. Es wird erwartet, dass sie von ihrem Recht zu

    Mehr
    Befragung: Mittelstand setzt wegen Trump vermehrt auf Deutschland und Europa
    Befragung: Mittelstand setzt wegen Trump vermehrt auf Deutschland und Europa
    Wirtschaftsfaktor Karneval: FÃ¼nfte Jahreszeit bringt zwei Milliarden Euro Umsatz
    Wirtschaftsfaktor Karneval: FÃ¼nfte Jahreszeit bringt zwei Milliarden Euro Umsatz
    EU-Kommission: Meta muss auf Whatsapp konkurrierende KI-Anbieter zulassen
    EU-Kommission: Meta muss auf Whatsapp konkurrierende KI-Anbieter zulassen
    Elektroindustrie verzeichnet deutliches Auftragsplus zum Jahresende
    Elektroindustrie verzeichnet deutliches Auftragsplus zum Jahresende
    SabotageplÃ¤ne: Anklage gegen dritten mutmaÃŸlichen Russland-Spion
    SabotageplÃ¤ne: Anklage gegen dritten mutmaÃŸlichen Russland-Spion
    KlÃ¼ssendorf kritisiert Altersanspruch von Abgeordneten als zu hoch
    KlÃ¼ssendorf kritisiert Altersanspruch von Abgeordneten als zu hoch
    Bahn und GDL setzen Tarifverhandlungen fort
    Bahn und GDL setzen Tarifverhandlungen fort
    EU-Kommission: Meta soll andere KI-Anbieter in WhatsApp zulassen
    EU-Kommission: Meta soll andere KI-Anbieter in WhatsApp zulassen
    Betrug bei Deutsch- und EinbÃ¼rgerungstests: Mehrere Festnahmen
    Betrug bei Deutsch- und EinbÃ¼rgerungstests: Mehrere Festnahmen
    Hohe SchÃ¤den durch Ãœberschwemmungen in westlicher Mittelmeerregion
    Hohe SchÃ¤den durch Ãœberschwemmungen in westlicher Mittelmeerregion

    Top Meldungen

    SPD kritisiert Debatte um KÃ¼rzung von Gesundheitsleistungen
    SPD kritisiert Debatte um KÃ¼rzung von Gesundheitsleistungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat die Debatten Ã¼ber KÃ¼rzungen bei Zahnersatz und Krankschreibungen scharf kritisiert. "Das sind alles

    Mehr
    Ifo-Institut: Deutschland bei Weiterbildung unter EU-Durchschnitt
    Ifo-Institut: Deutschland bei Weiterbildung unter EU-Durchschnitt

    MÃ¼nchen/FÃ¼rth (dts Nachrichtenagentur) - Nach einer Erhebung des MÃ¼nchner Ifo-Instituts haben 2024 in Deutschland nur 9,4 Prozent aller Personen zwischen 25 und 64 Jahren an

    Mehr
    Wiese verteidigt PlÃ¤ne zur Finanzierung von Sozialversicherungen
    Wiese verteidigt PlÃ¤ne zur Finanzierung von Sozialversicherungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, hat den Vorschlag seiner Partei, die Finanzierung von

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts