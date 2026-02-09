In Berlin ist eine Frau tot in einem Park entdeckt worden. EinsatzkrÃ¤fte wurden am frÃ¼hen Montagmorgen zu einer GrÃ¼nanlage im Bezirk Lichtenberg gerufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort fanden sie die leblose Frau.
Eine Obduktion am Montagvormittag sollte Aufschluss Ã¼ber die Todesursache geben. Ein TatverdÃ¤chtiger wurde festgenommen. Die Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Weitere Details nannte der Sprecher zunÃ¤chst nicht.
Brennpunkte
Tote Frau in Berliner Park entdeckt - TatverdÃ¤chtiger festgenommen
- AFP - 9. Februar 2026, 10:53 Uhr
