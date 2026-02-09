Befragung: Mittelstand setzt wegen Trump vermehrt auf Deutschland und Europa

Produktion von WÃ¤rmepumpen

Der deutsche Mittelstand setzt einer Unternehmensbefragung zufolge angesichts der erratischen Handelspolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump zunehmend auf den Heimatmarkt. "Um AbhÃ¤ngigkeiten zu vermindern, strebt der Mittelstand eine hÃ¶here Diversifizierung an", erklÃ¤rte die DZ Bank, die mehr als tausend Inhaber und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer mittelstÃ¤ndischer Firmen befragte. "Vor allem die stÃ¤rkere Ausrichtung auf europÃ¤ische Nachbarn und die RÃ¼ckbesinnung auf den Heimatmarkt sollen dabei helfen."



Der Unternehmensbefragung zufolge sind zwar nur zwÃ¶lf Prozent der MittelstÃ¤ndler direkt von Trumps ZÃ¶llen betroffen. "Fast die HÃ¤lfte spÃ¼rt aber indirekte Auswirkungen Ã¼ber Kunden und Zulieferer", erklÃ¤rte die DZ Bank.Â



Die Bank hatte die Unternehmen im FrÃ¼hjahr 2025 erstmals befragt. Im Sommer einigte sich die EU mit der US-Regierung und akzeptierte in vielen Bereichen einen hÃ¶heren Zollsatz von 15 Prozent. In der Umfrage im Herbst 2025 gaben noch 44 Prozent der Befragten an, indirekt von den US-ZÃ¶llen betroffen zu sein, etwa weil Zulieferer die Preise erhÃ¶hten. Im FrÃ¼hjahr waren es 50 Prozent gewesen.



Die Unsicherheit blieb aber hoch. Im Herbst gaben 23 Prozent der befragten MittelstÃ¤ndler an, wegen der wechselhaften US-Politik unter mangelnder Planungssicherheit zu leiden. SpÃ¤testens mit dem Streit um GrÃ¶nland im Januar zeigte sich dies: Trump drohte erneut mit hohen ZÃ¶llen, die Vereinbarung vom Sommer wÃ¤re wohl hinfÃ¤llig gewesen.



Die fehlende Planungssicherheit belastet laut Umfrage bestimmte Branchen Ã¼berdurchschnittlich. Im Metall-, Automobil- und Maschinenbau etwa sind vier von zehn Unternehmen betroffen. Auch die Elektro- und Chemieindustrie sei "angesichts ihrer tendenziell stÃ¤rkeren Auslandsorientierung weit Ã¼berdurchschnittlich betroffen".Â



Zu den US-Problemen kommt die AbhÃ¤ngigkeit von China, die viele MittelstÃ¤ndler mittlerweile ebenfalls als Problem sehen. Auch dies "fÃ¶rdert die RÃ¼ckbesinnung auf den Heimatmarkt", erklÃ¤rte die DZ Bank. Jeder zweite MittelstÃ¤ndler plane, sowohl Einkauf als auch Absatz seiner Waren nÃ¤her vor die eigene HaustÃ¼r zu bringen. Die USA und China haben zudem deutlich an AttraktivitÃ¤t fÃ¼r Investitionen eingebÃ¼ÃŸt.



Wachsende Chancen sehen die Unternehmer neben europÃ¤ischen Partnerstaaten vor allem in Indien. "Die geplante Vertiefung der Handelsbeziehungen zwischen Indien und der EuropÃ¤ischen Union ist fÃ¼r den deutschen Mittelstand Ã¤uÃŸerst attraktiv", erklÃ¤rte Stefan Beismann von der DZ Bank. "Indien ist einer der grÃ¶ÃŸten aufstrebenden MÃ¤rkte, der bislang aufgrund hoher ZÃ¶lle fÃ¼r auslÃ¤ndische Unternehmen schwierig zu begehen war."