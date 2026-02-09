GemÃ¤ÃŸigter Sozialist Seguro gewinnt PrÃ¤sidenten-Stichwahl in Portugal

Wahlsieger AntÃ³nio JosÃ© Seguro

Der gemÃ¤ÃŸigte Sozialist AntÃ³nio JosÃ© Seguro hat die Stichwahl um das PrÃ¤sidentenamt in Portugal mit deutlichem Vorsprung vor dem Rechtspopulisten AndrÃ© Ventura gewonnen. Seguro kam nach AuszÃ¤hlung von 99 Prozent der Stimmzettel am Sonntag auf 66,8 Prozent der Stimmen, Ventura auf 33,2 Prozent.Â Damit kann Seguro im MÃ¤rz die Nachfolge des seit zehn Jahren amtierenden konservativen PrÃ¤sidenten Marcelo Rebelo de Sousa antreten.



"Die Gewinner sind heute Abend das portugiesische Volk und die Demokratie", sagte Wahlsieger Seguro und versprach, ein Staatschef fÃ¼r "alle Portugiesen" zu sein. Der 63-JÃ¤hrige hatte die erste Wahlrunde am 18. Januar mit 31,1 Prozent gewonnen.



Der Rechtspopulist Ventura rÃ¤umte seine Niederlage ein, verwies aber darauf, dass seine Partei "das beste Ergebnis ihrer Geschichte" erzielt habe. "Wir fÃ¼hren die Rechte in Portugal an und werden dieses Land bald regieren", sagte er vor UnterstÃ¼tzern.



Der 43-jÃ¤hrige Ventura hatte die rechtsauÃŸen stehende Partei Chega ("Genug") 2019 gegrÃ¼ndet und war der erste ultrarechte Kandidat, der es in eine Stichwahl schaffte. In der ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl erreichte er 23,5 Prozent. In der zweiten Runde wurden ihm schon im Vorfeld kaum Chancen eingerÃ¤umt - Seguro lag in den Umfragen zuletzt mit 67 Prozent klar vorn.



EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen erklÃ¤rte, Portugal habe mit dem Wahlsieg Seguros gezeigt, dass seine UnterstÃ¼tzung fÃ¼r "gemeinsame europÃ¤ische Werte" weiterhin "stark" sei.



Die Stichwahl wurde allerdings wie zuvor schon der Wahlkampf durch widrige Wetterbedingungen beeintrÃ¤chtigt: Portugal wurde am Wochenende von dem Sturmtief "Marta" heimgesucht - nachdem in den Tagen zuvor bereits das Tief "Leonardo" heftige Winde, massive RegenfÃ¤lle und Ãœberschwemmungen mit sich gebracht hatte.Â Am Samstag hatten die BehÃ¶rden ein Todesopfer durch das neue Sturmtief gemeldet. In der Nacht zum Sonntag hatte sich das Wetter aber etwas gebessert.



Eine Forderung Venturas, die Wahl wegen der Unwetter zu verschieben, wurde abgelehnt. Nach Angaben der WahlbehÃ¶rde des Landes erlaubt das Gesetz keine landesweite Verschiebung eines Urnengangs. Nur in rund 20 Wahlkreisen, die am stÃ¤rksten von den UnwetterschÃ¤den betroffen sind, wurde die Abstimmung um eine Woche verschoben.



Seguro hatte Ventura beim Wahlkampfabschluss am Freitag vorgeworfen, "alles zu tun, um die Portugiesen von der Stimmabgabe abzuhalten". In seinem Wahllokal in Caldas da Rainha nÃ¶rdlich von Lissabon sagte er am Sonntag: "Ich appelliere an die Portugiesen, zur Wahl zu kommen."



Seguro war in den vergangenen Jahren ein beachtliches Comeback gelungen: Von 2011 bis 2014 war er GeneralsekretÃ¤r der Sozialistischen Partei (PS), dessen gemÃ¤ÃŸigten FlÃ¼gel er vertritt. Nach einem harten internen Machtkampf wurde Seguro 2014 an der Spitze der Partei vom spÃ¤teren Regierungschef (2015-2024) und jetzigen PrÃ¤sidenten des EuropÃ¤ischen Rats, AntÃ³nio Costa, abgelÃ¶st.



WÃ¤hrend der Amtszeit Costas zog sich Seguro zurÃ¼ck - sein Wahlkampf vor der ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl entwickelte jedoch eine groÃŸe Dynamik, nicht zuletzt weil er als der einzige Kandidat der Linken galt, dem Chancen eingerÃ¤umt wurden, es in eine Stichwahl zu schaffen.



Seit 1986 war in Portugal keine Stichwahl zur Wahl des Staatsoberhauptes mehr nÃ¶tig gewesen. Der PrÃ¤sident hat in Portugal keine exekutiven Befugnisse, kann aber in Krisenzeiten das Parlament auflÃ¶sen, Neuwahlen ausrufen oder den MinisterprÃ¤sidenten entlassen.



Der rechtsgerichtete Regierungschef LuÃ­s Montenegro hatte keine Wahlempfehlung fÃ¼r die Stichwahl abgegeben. Montenegro fÃ¼hrt eine Minderheitsregierung an, die immer wieder auf die UnterstÃ¼tzung der Chega-Partei angewiesen ist, um ihre Vorhaben durchzusetzen.



WÃ¤hrend Ventura mit dem Versprechen angetreten war, mit den seit fÃ¼nf Jahrzehnten in Portugal regierenden Parteien zu brechen, positionierte sich Seguro als Kandidat der Einheit. Er warnte im Wahlkampf vor einem "Albtraum", sollte sein Rivale gewinnen.