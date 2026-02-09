Hongkong (dts Nachrichtenagentur) - In Hongkong hat ein Gericht den 78-jÃ¤hrigen Medienunternehmer Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er war bereits im Dezember wegen "VerstÃ¶ÃŸen gegen die nationale Sicherheit" fÃ¼r schuldig befunden, das StrafmaÃŸ war erst jetzt verkÃ¼ndet worden. Bereits seit Ende 2020 sitzt er ununterbrochen im GefÃ¤ngnis.
Lai, der auch einen britischen Pass besitzt, gilt als einer der schÃ¤rfsten Kritiker Pekings und prominenter Verfechter demokratischer Rechte in der Sonderverwaltungszone Hongkong. Gleichzeitig ist er der bekannteste Angeklagte, der nach dem 2020 eingefÃ¼hrten Nationalen Sicherheitsgesetz der Stadt vor Gericht gestellt wurde. Die nun verkÃ¼ndete Strafe ist die hÃ¤rteste auf Basis dieser neuen Regelung.
Lai hatte seine Zeitung "Apple Daily" hÃ¤ufig als prodemokratisches Protestinstrument genutzt. Sechs ehemalige FÃ¼hrungskrÃ¤fte der Zeitung wurden ebenfalls am Montag zu Haftstrafen zwischen sechs und zehn Jahren verurteilt.
Brennpunkte
Hongkongs Medienmogul Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft verurteilt
- dts - 9. Februar 2026, 07:32 Uhr
.
