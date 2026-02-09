Dobrindt will neue Befugnisse fÃ¼r Verfassungsschutz

Alexander Dobrindt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz mit neuen Befugnissen zur Abwehr hybrider Bedrohungen ausstatten. GegenÃ¼ber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" konkretisierte der CSU-Politiker seine in der vergangenen Woche getÃ¤tigte Ã„uÃŸerung, er wolle das Bundesamt zu einem "echten Geheimdienst mit operativen Befugnissen" machen.



"Wir haben uns alle an die Bezeichnung `Nachrichtendienst` fÃ¼r den Verfassungsschutz gewÃ¶hnt, und sie bezeichnet auch seine HaupttÃ¤tigkeit: das Sammeln von Nachrichten", sagte Dobrindt dem RND. FÃ¼r einen modernen Dienst mit Abwehrfunktionen reiche das aus seiner Sicht aber nicht aus. "Deswegen strebe ich den Ausbau des Verfassungsschutzes zu einem echten Geheimdienst an. Er soll operative FÃ¤higkeiten erhalten, die ihm beispielsweise ermÃ¶glichen, aktive AbwehrmaÃŸnahmen gegen Cyberattacken aus dem Ausland zu ergreifen und einen Angreifer auch zu stÃ¶ren bzw. seine Infrastruktur zu zerstÃ¶ren."



Zudem strebe er auch im analogen Raum "operative Befugnisse" fÃ¼r den Verfassungsschutz an, beispielsweise, "wenn es darum geht, zu verhindern, dass sensible Informationen in die HÃ¤nde fremder MÃ¤chte geraten". Dazu befinde sich die Bundesregierung zurzeit in Abstimmung, so Dobrindt.



Angesichts zunehmender hybrider Bedrohungen aus dem In- und Ausland mÃ¼ssten die AbwehrfÃ¤higkeiten aller SicherheitsbehÃ¶rden gestÃ¤rkt werden. "Wir haben bereits ein gemeinsames Abwehrzentrum hybrid eingerichtet. Dort bringen wir verschiedene Akteure zusammen, um Antworten auf hybride Bedrohungen zu finden", sagte Dobrindt. Dieses Abwehrzentrum werde beim Verfassungsschutz angesiedelt und baue auf der Idee des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums auf.

