Sozialist AntÃ³nio JosÃ© Seguro gewinnt PrÃ¤sidentenwahl in Portugal

Portugal Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Lissabon (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialist AntÃ³nio JosÃ© Seguro hat die PrÃ¤sidentenwahl in Portugal klar gewonnen. Er setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen den stramm rechten AndrÃ© Ventura durch.



Nach AuszÃ¤hlung von Ã¼ber 98 Prozent der Stimmbezirke kam Seguro fast bis auf die Nachkommastellen genau auf Zweidrittel der Stimmen. Im ersten Wahlgang war Seguro mit rund 31 Prozent der Stimmen ebenfalls schon vorne gewesen, sein Konkurrent kam damals auf 23,5 Prozent.



Der amtierende PrÃ¤sident Marcelo Rebelo de Sousa durfte nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten. Im semiprÃ¤sidentiellen Regierungssystem Portugals hat der StaatsprÃ¤sident eher reprÃ¤sentative Aufgaben. Er nominiert allerdings unter BerÃ¼cksichtigung der Wahlergebnisse den Premierminister, ernennt GenerÃ¤le der portugiesischen Armee, Botschafter und GeneralstaatsanwÃ¤lte und Vorsitzende der GerichtshÃ¶fe. AuÃŸerdem kann er unter anderem den Notstand ausrufen.

