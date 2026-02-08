US-Astronautin nimmt PlÃ¼schhasen ihrer kleinen Tochter mit ins All

Jessica Meir (l.) bei einer Pressekonferenz

Die US-Astronautin Jessica Meir will einen PlÃ¼schhasen ihrer kleinen Tochter zur Internationalen Raumstation ISS mitnehmen. 'Ich habe einen kleinen Stoffhasen, der meiner dreijÃ¤hrigen Tochter gehÃ¶rt', verriet Meir, die mit der Crew-12 ins All fliegen soll.

Die US-Astronautin Jessica Meir will einen PlÃ¼schhasen ihrer kleinen Tochter zur Internationalen Raumstation ISS mitnehmen. "Ich habe einen kleinen Stoffhasen, der meiner dreijÃ¤hrigen Tochter gehÃ¶rt", verriet die Astronautin, die am Mittwoch mit der Crew-12 ins All starten soll, am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Ihre Tochter habe noch einen zweiten Hasen geschenkt bekommen, der "hier unten bei ihr bleiben wird". Der andere werde auf der ISS "stÃ¤ndig Abenteuer" erleben und Fotos nach Hause schicken.



Die Crew-12 soll am Mittwoch mit einer Falcon-9-TrÃ¤gerrakete der Raumfahrtfirma SpaceX von Cape Canaveral in Florida zur ISS fliegen. Die US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa hatte den Starttermin nach einem kurzzeitigen Startverbot fÃ¼r die Rakete am Freitag bestÃ¤tigt. Jeder Astronaut und jede Astronautin darf auch einige persÃ¶nliche GegenstÃ¤nde mit ins All nehmen.



Der neuen Besatzung fÃ¼r die Internationale Raumstation gehÃ¶ren neben Meir der US-Astronaut Jack Hathaway sowie die franzÃ¶sische Astronautin Sophie Adenot und der russische Kosmonaut Andrej Fedjaew an.



Mitte Januar waren vier Raumfahrer der vorherigen ISS-Besatzung aus medizinischen GrÃ¼nden vorzeitig zur Erde zurÃ¼ckgekehrt. Welcher der vier Astronauten - Mike Fincke und Zena Cardman aus den USA, der Japaner KimiyaÂ Yui und der Russe Oleg Platonow - gesundheitliche Probleme hatte und worin diese bestanden, hat die Nasa bis heute nicht mitgeteilt. Die vier waren seit Anfang August auf der ISS im Einsatz gewesen.



Seit ihrer Evakuierung halten der US-Astronaut Chris Williams und die russischen Kosmonauten Sergej Kud-Swertschkow und Sergej Mikajew die Stellung auf der ISS. Sie waren im November dort eingetroffen.