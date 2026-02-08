Klingbeil drÃ¤ngt auf Strukturreformen

Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister drÃ¤ngt auf grundlegende Reformen in Deutschland. "Ich glaube, wir brauchen Strukturreformen", sagte er im "Bericht aus Berlin" des ARD-Hauptstadtstudios.



"BÃ¤rbel Bas hat ja vor Kurzem einen Bericht auch zur Ausrichtung des Sozialstaates vorgelegt. Es waren sehr weitreichende VorschlÃ¤ge, auch zur Modernisierung." Und er glaube, man mÃ¼sse hart daran arbeiten, dass der Sozialstaat effektiver werde, dass die Leistungen viel genauer bei den Menschen ankommen und ihnen viel besser helfen. "Und das erwarte ich auch von der Gesundheitsministerin. Das erwarte ich fÃ¼r den Bereich Gesundheit und Pflege. Und natÃ¼rlich machen wir uns auch Gedanken als SPD."



Eine MÃ¶glichkeit, die die SPD am Wochenende diskutiert habe, sei die Frage, wie man die Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeber entlasten und dafÃ¼r sorgen kÃ¶nne, dass auch Einkommen aus Kapital einen stÃ¤rkeren Beitrag leisten. "So, das ist ein Diskussionsangebot, das wir haben. Wir finden das richtig, dass man das macht."



"Ich bin aber gespannt, welche VorschlÃ¤ge die Gesundheitsministerin dann auch zur Reform im Gesundheitssystem macht", fÃ¼gte der Vizekanzler hinzu. "Was nicht passieren darf - das sage ich Ihnen sehr klar - ist, dass am Ende die einzelnen Fachminister nichts auf den Tisch legen und wir nicht vorankommen." In diesem Jahr mÃ¼ssten ein paar groÃŸe Knoten durchgeschlagen werden. "Wir brauchen Reformen in Deutschland. Und dafÃ¼r stellen wir uns natÃ¼rlich auch auf."

