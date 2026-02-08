Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister drÃ¤ngt auf grundlegende Reformen in Deutschland. "Ich glaube, wir brauchen Strukturreformen", sagte er im "Bericht aus Berlin" des ARD-Hauptstadtstudios.
"BÃ¤rbel Bas hat ja vor Kurzem einen Bericht auch zur Ausrichtung des Sozialstaates vorgelegt. Es waren sehr weitreichende VorschlÃ¤ge, auch zur Modernisierung." Und er glaube, man mÃ¼sse hart daran arbeiten, dass der Sozialstaat effektiver werde, dass die Leistungen viel genauer bei den Menschen ankommen und ihnen viel besser helfen. "Und das erwarte ich auch von der Gesundheitsministerin. Das erwarte ich fÃ¼r den Bereich Gesundheit und Pflege. Und natÃ¼rlich machen wir uns auch Gedanken als SPD."
Eine MÃ¶glichkeit, die die SPD am Wochenende diskutiert habe, sei die Frage, wie man die Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeber entlasten und dafÃ¼r sorgen kÃ¶nne, dass auch Einkommen aus Kapital einen stÃ¤rkeren Beitrag leisten. "So, das ist ein Diskussionsangebot, das wir haben. Wir finden das richtig, dass man das macht."
"Ich bin aber gespannt, welche VorschlÃ¤ge die Gesundheitsministerin dann auch zur Reform im Gesundheitssystem macht", fÃ¼gte der Vizekanzler hinzu. "Was nicht passieren darf - das sage ich Ihnen sehr klar - ist, dass am Ende die einzelnen Fachminister nichts auf den Tisch legen und wir nicht vorankommen." In diesem Jahr mÃ¼ssten ein paar groÃŸe Knoten durchgeschlagen werden. "Wir brauchen Reformen in Deutschland. Und dafÃ¼r stellen wir uns natÃ¼rlich auch auf."
Lifestyle
Klingbeil drÃ¤ngt auf Strukturreformen
- dts - 8. Februar 2026, 17:43 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister drÃ¤ngt auf grundlegende Reformen in Deutschland. "Ich glaube, wir brauchen Strukturreformen", sagte er im "Bericht aus Berlin" des ARD-Hauptstadtstudios.
Weitere Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz (MSC), Wolfgang Ischinger, hat die Einladung von drei Bundestagsabgeordneten der AfD zu derMehr
Fast 20 Jahre lang pausierte das Drachenfest in Lahore aus SicherheitsgrÃ¼nden - am Wochenende schwebten nun erstmals wieder zahlreiche bunte Drachen im Himmel Ã¼ber der Stadt imMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der dienstÃ¤lteste Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi (Linke) fordert die Bildung eines Rats der Weisen, der VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine mÃ¶glicheMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der EigentÃ¼merverband Haus und Grund warnt vor einer SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes durch die ReformvorschlÃ¤ge von Justizministerin StefanieMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost-Mehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.Mehr