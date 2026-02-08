Ischinger verteidigt Einladung von AfD-Vertretern zur MSC

MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz 2025 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz (MSC), Wolfgang Ischinger, hat die Einladung von drei Bundestagsabgeordneten der AfD zu der Tagung am kommenden Wochenende verteidigt. "Wir haben nicht die Partei eingeladen, sondern drei Fachpolitiker aus den AusschÃ¼ssen", sagte Ischinger der "Welt". Diese Entscheidung habe er sich nicht leicht gemacht, aber es sei die RÃ¼ckkehr zu einer frÃ¼heren Praxis: "Ãœber viele Jahre waren Abgeordnete aus allen Parteien da, auch aus der AfD. Ohne Sprecherrollen oder Auftritte."



Der frÃ¼here MSC-Vorsitzende Christoph Heusgen hatte in den vergangenen beiden Jahren keine Vertreter der AfD eingeladen - laut Ischinger wegen des Verhaltens der Partei im Bundestag wÃ¤hrend eines Besuchs des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj. "Ich mÃ¶chte klar sagen: Diese Aktion der AfD war schÃ¤ndlich und zeigt, warum diese Partei nicht in Verantwortung kommen sollte. Aber zur Philosophie der MSC gehÃ¶rte es immer, ein sehr breites GÃ¤stespektrum aus dem In- und Ausland zumindest einzuladen. Auch wenn das manchmal unangenehm ist", sagte Ischinger.



Druck aus den USA, deren VizeprÃ¤sident JD Vance den Ausschluss der AfD im vorigen Jahr kritisiert hatte, habe es nicht gegeben, sagte Ischinger. "Wir haben das in unseren Gremien sorgfÃ¤ltig besprochen und entschieden, zu einer MinimallÃ¶sung statt kategorischem Ausschluss zurÃ¼ckzukehren", so der Diplomat. "Ich bin von den Amerikanern weder angesprochen noch unter Druck gesetzt worden."

