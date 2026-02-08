Max Langenhan holt erstes Gold fÃ¼r Deutschland bei Olympia 2026

.

Cortina (dts Nachrichtenagentur) - Der Max Langenhan aus ThÃ¼ringen hat die erste Goldmedaille fÃ¼r Deutschland bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien geholt.



Der 26-JÃ¤hrige fuhr am Sonntagabend im Einzel-Rennrodeln der Herren die schnellsten Zeiten vor dem Ã–sterreicher Jonas MÃ¼ller, der Silber bekam. Bronze ging an den Italiener Dominik Fischnaller aus SÃ¼dtirol.



Der Deutsche Felix Loch fuhr auf den sechsten Rang, Timon Grancagnolo auf Position neun.

