Antholz (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d`Ampezzo haben die deutschen Biathleten in der Mixed-Staffel die Bronzemedaille gewonnen. Das aus Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska PreuÃŸ bestehende Team kam am Sonntag bei dem Wettbewerb in Antholz hinter den Staffeln aus Frankreich und Italien ins Ziel.
Sowohl Strelow als auch Nawrath konnten ihre SchieÃŸeinlagen fehlerfrei absolvieren. Voigt, die auf der Strecke nicht als eine der Schnellsten gilt, kam ebenfalls ohne Fehlschuss durch und Ã¼bergab als Dritte an SchlusslÃ¤uferin PreuÃŸ, die ihre letzten Olympischen Spiele absolviert und im vergangenen Jahr den Gesamtweltcup gewonnen hatte. Diese blieb im LiegendschieÃŸen fehlerfrei, musste allerdings im Stehendanschlag eine Strafrunde absolvieren. Da aber die Norweger sogar auf zwei Strafrunden kamen, war der dritte Platz am Ende ungefÃ¤hrdet.
Sport
Olympia: Deutsche Biathleten holen Bronze in der Mixed-Staffel
- dts - 8. Februar 2026, 15:11 Uhr
.
Antholz (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d`Ampezzo haben die deutschen Biathleten in der Mixed-Staffel die Bronzemedaille gewonnen. Das aus Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska PreuÃŸ bestehende Team kam am Sonntag bei dem Wettbewerb in Antholz hinter den Staffeln aus Frankreich und Italien ins Ziel.
Weitere Meldungen
Cortina d`Ampezzo (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d`Ampezzo hat die deutsche SkirennlÃ¤uferin Emma Aicher die Silbermedaille inMehr
Mailan (dts Nachrichtenagentur) - Die Olympischen Winterspiele sind offiziell erÃ¶ffnet. Das Olympische Feuer wurde bei der ErÃ¶ffnungsfeier am Freitagabend kurz vor 23:30 UhrMehr
Mailand (dts Nachrichtenagentur) - Die Olympischen Winterspiele 2026 haben offiziell begonnen. Nachdem die ersten Wettbewerbe bereits stattgefunden haben, gab es am FreitagabendMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der EigentÃ¼merverband Haus und Grund warnt vor einer SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes durch die ReformvorschlÃ¤ge von Justizministerin StefanieMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost-Mehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.Mehr