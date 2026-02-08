Sport

Olympia: Deutsche Biathleten holen Bronze in der Mixed-Staffel

  • dts - 8. Februar 2026, 15:11 Uhr

.

Antholz (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d`Ampezzo haben die deutschen Biathleten in der Mixed-Staffel die Bronzemedaille gewonnen. Das aus Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska PreuÃŸ bestehende Team kam am Sonntag bei dem Wettbewerb in Antholz hinter den Staffeln aus Frankreich und Italien ins Ziel.

Sowohl Strelow als auch Nawrath konnten ihre SchieÃŸeinlagen fehlerfrei absolvieren. Voigt, die auf der Strecke nicht als eine der Schnellsten gilt, kam ebenfalls ohne Fehlschuss durch und Ã¼bergab als Dritte an SchlusslÃ¤uferin PreuÃŸ, die ihre letzten Olympischen Spiele absolviert und im vergangenen Jahr den Gesamtweltcup gewonnen hatte. Diese blieb im LiegendschieÃŸen fehlerfrei, musste allerdings im Stehendanschlag eine Strafrunde absolvieren. Da aber die Norweger sogar auf zwei Strafrunden kamen, war der dritte Platz am Ende ungefÃ¤hrdet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Emma Aicher gewinnt Olympia-Silber in der Abfahrt

    Cortina d`Ampezzo (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d`Ampezzo hat die deutsche SkirennlÃ¤uferin Emma Aicher die Silbermedaille in

    Mehr
    Olympisches Feuer entzÃ¼ndet - Winterspiele haben offiziell begonnen

    Mailan (dts Nachrichtenagentur) - Die Olympischen Winterspiele sind offiziell erÃ¶ffnet. Das Olympische Feuer wurde bei der ErÃ¶ffnungsfeier am Freitagabend kurz vor 23:30 Uhr

    Mehr
    Olympische Winterspiele erÃ¶ffnet

    Mailand (dts Nachrichtenagentur) - Die Olympischen Winterspiele 2026 haben offiziell begonnen. Nachdem die ersten Wettbewerbe bereits stattgefunden haben, gab es am Freitagabend

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand
    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand
    StÃ¤rkung des Sozialstaats: SPD startet Arbeit an neuem Grundsatzprogramm
    StÃ¤rkung des Sozialstaats: SPD startet Arbeit an neuem Grundsatzprogramm
    Prognosen: Regierungskoalition in Japan gewinnt Zweidrittelmehrheit
    Prognosen: Regierungskoalition in Japan gewinnt Zweidrittelmehrheit
    2. Bundesliga: Hannover schlÃ¤gt Kiel
    2. Bundesliga: Hannover schlÃ¤gt Kiel
    Selenskyj: NÃ¤chste GesprÃ¤che mit Russland in den USA geplant
    Selenskyj: NÃ¤chste GesprÃ¤che mit Russland in den USA geplant
    Messerangriff auf BundesstraÃŸe: Autofahrer in Nordrhein-Westfalen lebensgefÃ¤hrlich verletzt
    Messerangriff auf BundesstraÃŸe: Autofahrer in Nordrhein-Westfalen lebensgefÃ¤hrlich verletzt

    Top Meldungen

    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes
    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der EigentÃ¼merverband Haus und Grund warnt vor einer SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes durch die ReformvorschlÃ¤ge von Justizministerin Stefanie

    Mehr
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost-

    Mehr
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts