Max Langenhan holt Gold im Rodeln

Max Langenhan holt erstes Gold fÃ¼r Deutschland bei Olympia 2026 Cortina (dts Nachrichtenagentur) - Der Max Langenhan aus ThÃ¼ringen hat die erste Goldmedaille fÃ¼r Deutschland bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien geholt. Der Mehr

Olympia: Deutsche Biathleten holen Bronze in der Mixed-Staffel Antholz (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d`Ampezzo haben die deutschen Biathleten in der Mixed-Staffel die Bronzemedaille Mehr