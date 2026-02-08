Cortina d`Ampezzo (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d`Ampezzo hat die deutsche SkirennlÃ¤uferin Emma Aicher die Silbermedaille in der Abfahrt gewonnen und damit fÃ¼r das erste deutsche Edelmetall in Italien gesorgt. Gold ging an Breezy Johnson aus den USA und Bronze an Sofia Goggia aus Italien. Die zweite deutsche Medaillenkandidatin Kira Weidle-Winkelmann landete auf dem neunten Platz.
FÃ¼r Aicher ist es nach Silber im Mannschaftswettbewerb in Peking 2022 die zweite Olympiamedaille ihrer Karriere. Im Zieleinlauf wirkte sie aber trotzdem zunÃ¤chst nicht glÃ¼cklich, da ihr nur vier Hundertstel zur Bestzeit fehlten.
Bitter lief derweil der Wettbewerb fÃ¼r US-Ski-Superstar Lindsey Vonn, die mit 41 Jahren trotz gerissenem Kreuzband noch ein letztes Mal die MedaillenrÃ¤nge angreifen wollte. Sie stÃ¼rzte noch vor der ersten Zwischenzeit schwer und hielt sich direkt das Knie. Es folgte eine lÃ¤ngere Pause, in der Vonn abtransportiert wurde. Von den Starterinnen danach konnte sich nur noch Goggia auf das Podest schieben.
Sport
Emma Aicher gewinnt Olympia-Silber in der Abfahrt
- dts - 8. Februar 2026, 13:24 Uhr
.
