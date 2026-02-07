Mercedes-Chef KÃ¤llenius fÃ¼rchtet politischen Rechtsruck

Ola KÃ¤llenius (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Chef Ola KÃ¤llenius warnt vor einem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands und indirekt vor einer MachtÃ¼bernahme durch die AfD.



"Deutschland entwickelt sich wirtschaftlich seit etwa 10 bis 15 Jahren in eine falsche Richtung", sagte KÃ¤llenius dem "Spiegel". Wenn man das nicht drehe, "dann kommen die Populisten von rechts, die fÃ¼r nichts eine LÃ¶sung haben".



Einen Grund fÃ¼r die Probleme sieht KÃ¤llenius in der mangelnden Leistungsbereitschaft der Deutschen. Es sei, "als ob man vor einer FuÃŸball-WM sagt, wir trainieren genug, obwohl alle anderen doppelt so viel trainieren". Jeder wisse, "dass man so nicht Weltmeister wird". Deutschland habe "mit die hÃ¶chsten Arbeitskosten der Welt". Jahrelang habe man das mit gesteigerter ProduktivitÃ¤t wettmachen kÃ¶nnen, doch das reiche nicht mehr. "Wir wollen keine asiatischen VerhÃ¤ltnisse in Deutschland, mÃ¼ssen aber bei Energie, Steuern und Arbeitskosten wieder in eine Richtung gehen, dass sich Unternehmertum und Investitionen in Deutschland lohnen", so der Mercedes-Chef. Sonst flieÃŸe das Kapital woandershin.



KÃ¤llenius verteidigte das Recht auf Teilzeitarbeit, allerdings mit EinschrÃ¤nkungen. "Teilzeit mit einem Sachgrund wie Kindererziehung oder Pflege ist ein wunderbares Instrument, viele Menschen konnten so von ihren Arbeitgebern gehalten oder in den Arbeitsmarkt zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden." Klar sei aber auch, dass die Deutschen "insgesamt wieder mehr arbeiten" mÃ¼ssten, sonst gerate "unsere einzigartige ProduktivitÃ¤tsmaschine noch stÃ¤rker ins Stocken".



Auch mit Blick auf die europÃ¤ische Industriepolitik forderte KÃ¤llenius einen Kurswechsel. "Wir mÃ¼ssen weg von Verpflichtungen und Strafen und hin zu marktbasierten Anreizen sowie massiven Investitionen in die Infrastruktur", sagte KÃ¤llenius. Egal, ob es um die Chemie, den Stahl oder Autos gehe, mache Europa "Ã¼berall die gleichen methodischen Fehler" und verliere so "nach und nach seine Ã¶konomische StÃ¤rke". Mit Blick auf die von der EU-Kommission geplante Lockerung des fÃ¼r 2035 geplanten Verbrenner-Aus sagte KÃ¤llenius, man mÃ¼sse anerkennen, "dass die EU erstmals die TÃ¼r fÃ¼r Technologieoffenheit geÃ¶ffnet hat".



Die Freude darÃ¼ber sei aber "sehr schnell verflogen". Man werde "kein Wachstum erzeugen, sondern den Markt verkleinern, solange man Vorschriften macht, was Konsumenten zu bestimmten Zeitpunkten zu denken und zu wollen haben". DarÃ¼ber werde man in den nÃ¤chsten Monaten mit dem EuropÃ¤ischen Rat und dem Parlament reden.

