Zwei Franzosen laufen in eineinhalb Jahren zu FuÃŸ nach Shanghai

LoÃ¯c Voisot (r. hinten) Benjamin Humblot vor der Skyline von Shanghai

Zwei junge Franzosen sind in fast eineinhalb Jahren zu FuÃŸ von ihrem Heimatland nach Shanghai gelaufen. Sie erreichten jetzt die chinesische Wirtschaftsmetropole und wurden dort von Fans bejubelt.

Zwei Franzosen sind in fast eineinhalb Jahren zu FuÃŸ von ihrem Heimatland nach Shanghai gelaufen. Der 26-jÃ¤hrige LoÃ¯c Voisot und der 27-jÃ¤hrige Benjamin Humblot, die im September 2024 in ihrer Heimatstadt Annecy im SÃ¼dosten Frankreichs aufgebrochen waren, erreichten am Samstag das Stadtzentrum der chinesischen Wirtschaftsmetropole.Â



"Wir kÃ¶nnen es kaum glauben, dass es wahr ist, dass wir das alles zu FuÃŸ geschafft haben, dass wir endlich da sind", sagte Voisot der Nachrichtenagentur AFP.



Mit der Aktion wollten sich die beiden Freunde den Traum einer Reise nach China erfÃ¼llen, aber ohne zu fliegen und damit dem Klima zu schaden. Sie wanderten rund 12.850 Kilometer und durchquerten 16 LÃ¤nder. Insgesamt waren sie 518 Tage unterwegs. Jeden Tag gingen sie rund 45 Kilometer zu FuÃŸ, abgesehen von einer kurzen Wegstrecke in Russland, die sie aus Sicherheits- und praktischen GrÃ¼nden mit dem Bus zurÃ¼cklegten.



Am Ziel, der berÃ¼hmten Uferpromenade The Bund in Shanghai, wurden Voisot und Humblot von begeisterten Fans im Empfang genommen, die ihr Abenteuer in Onlinenetzwerken verfolgt hatten. Als die beiden Franzosen ihre Wanderung offiziell fÃ¼r beendet erklÃ¤rten, brachen die Fans in Jubel aus.Â



"Wir sind vor allem stolz darauf, dass wir es gewagt haben", sagte Voisot. "Wir waren uns nicht sicher, ob wir es schaffen wÃ¼rden, aber wir wollten es versuchen."



Auf die Idee waren die beiden Schulfreunde eines Abends in Paris gekommen: Sie fragten sich, was sie tun wÃ¼rden, "wenn wir tun kÃ¶nnten, was immer wir wollen". Beide waren sich schnell einig, dass sie nach China wollten. "Dann hatten wir die etwas verrÃ¼ckte Idee, zu FuÃŸ zu gehen", berichtete Humblot. "Wir versuchen, nicht mit dem Flugzeug zu reisen. Das ist uns ganz gut gelungen." Finanziert haben sie ihr Abenteuer Ã¼ber Crowdfunding und Sponsoren.