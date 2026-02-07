Lifestyle

Zwei Franzosen laufen in eineinhalb Jahren zu FuÃŸ nach Shanghai

  • AFP - 7. Februar 2026, 17:29 Uhr
Bild vergrößern: Zwei Franzosen laufen in eineinhalb Jahren zu FuÃŸ nach Shanghai
LoÃ¯c Voisot (r. hinten) Benjamin Humblot vor der Skyline von Shanghai
Bild: AFP

Zwei junge Franzosen sind in fast eineinhalb Jahren zu FuÃŸ von ihrem Heimatland nach Shanghai gelaufen. Sie erreichten jetzt die chinesische Wirtschaftsmetropole und wurden dort von Fans bejubelt.

Zwei Franzosen sind in fast eineinhalb Jahren zu FuÃŸ von ihrem Heimatland nach Shanghai gelaufen. Der 26-jÃ¤hrige LoÃ¯c Voisot und der 27-jÃ¤hrige Benjamin Humblot, die im September 2024 in ihrer Heimatstadt Annecy im SÃ¼dosten Frankreichs aufgebrochen waren, erreichten am Samstag das Stadtzentrum der chinesischen Wirtschaftsmetropole.Â 

"Wir kÃ¶nnen es kaum glauben, dass es wahr ist, dass wir das alles zu FuÃŸ geschafft haben, dass wir endlich da sind", sagte Voisot der Nachrichtenagentur AFP.

Mit der Aktion wollten sich die beiden Freunde den Traum einer Reise nach China erfÃ¼llen, aber ohne zu fliegen und damit dem Klima zu schaden. Sie wanderten rund 12.850 Kilometer und durchquerten 16 LÃ¤nder. Insgesamt waren sie 518 Tage unterwegs. Jeden Tag gingen sie rund 45 Kilometer zu FuÃŸ, abgesehen von einer kurzen Wegstrecke in Russland, die sie aus Sicherheits- und praktischen GrÃ¼nden mit dem Bus zurÃ¼cklegten.

Am Ziel, der berÃ¼hmten Uferpromenade The Bund in Shanghai, wurden Voisot und Humblot von begeisterten Fans im Empfang genommen, die ihr Abenteuer in Onlinenetzwerken verfolgt hatten. Als die beiden Franzosen ihre Wanderung offiziell fÃ¼r beendet erklÃ¤rten, brachen die Fans in Jubel aus.Â 

"Wir sind vor allem stolz darauf, dass wir es gewagt haben", sagte Voisot. "Wir waren uns nicht sicher, ob wir es schaffen wÃ¼rden, aber wir wollten es versuchen."

Auf die Idee waren die beiden Schulfreunde eines Abends in Paris gekommen: Sie fragten sich, was sie tun wÃ¼rden, "wenn wir tun kÃ¶nnten, was immer wir wollen". Beide waren sich schnell einig, dass sie nach China wollten. "Dann hatten wir die etwas verrÃ¼ckte Idee, zu FuÃŸ zu gehen", berichtete Humblot. "Wir versuchen, nicht mit dem Flugzeug zu reisen. Das ist uns ganz gut gelungen." Finanziert haben sie ihr Abenteuer Ã¼ber Crowdfunding und Sponsoren.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Insa: Union rutscht wieder hinter AfD zurÃ¼ck
    Insa: Union rutscht wieder hinter AfD zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Union geht es in der WÃ¤hlergunst wieder abwÃ¤rts. Im Sonntagstrend, den das

    Mehr
    Streeck warnt vor neuer Designerdroge Cychlorphin
    Streeck warnt vor neuer Designerdroge Cychlorphin

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), hat vor der neuen Designerdroge Cychlorphin gewarnt, die zuletzt auch in

    Mehr
    MÃ¼tterrente kostet 13,5 Milliarden Euro im Jahr
    MÃ¼tterrente kostet 13,5 Milliarden Euro im Jahr

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die MÃ¼tterrente hat seit ihrer EinfÃ¼hrung im Jahr 2014 rund 119 Milliarden Euro an Kosten verursacht. Das geht aus Zahlen der Deutschen

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Wolfsburg
    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Wolfsburg
    Warnung vor Abriss des Sozialstaats: Bas und Klingbeil starten SPD-Programmklausur
    Warnung vor Abriss des Sozialstaats: Bas und Klingbeil starten SPD-Programmklausur
    2. Bundesliga: Hertha schlÃ¤gt SVE - Dynamo kommt auf Schalke zurÃ¼ck
    2. Bundesliga: Hertha schlÃ¤gt SVE - Dynamo kommt auf Schalke zurÃ¼ck
    Spanien und Portugal wappnen sich fÃ¼r weitere RegenfÃ¤lle durch neues Sturmtief
    Spanien und Portugal wappnen sich fÃ¼r weitere RegenfÃ¤lle durch neues Sturmtief "Marta"
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken
    Bahn-Sicherheitsgipfel nach Tod eines Zugbegleiters nÃ¤chsten Freitag
    Bahn-Sicherheitsgipfel nach Tod eines Zugbegleiters nÃ¤chsten Freitag

    Top Meldungen

    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt davor, dass Deutschland sich erpressbar machen kÃ¶nnte, wenn es FlÃ¼ssiggas fast ausschlieÃŸlich

    Mehr
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Haushaltsexperte Dietmar Bartsch hat die GrÃ¼nen-Fraktion fÃ¼r die AnkÃ¼ndigung kritisiert, gegen den Haushalt 2025 beim

    Mehr
    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten
    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In StÃ¤dten und Gemeinden sowie in Teilen der Wirtschaft wÃ¤chst die Sorge, dass sich zu wenig Kunden fÃ¼r neu ausgebaute WÃ¤rmenetze entscheiden

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts