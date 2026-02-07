Insa: Union rutscht wieder hinter AfD zurÃ¼ck

Friedrich Merz am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Union geht es in der WÃ¤hlergunst wieder abwÃ¤rts.



Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa jede Woche fÃ¼r die "Bild am Sonntag" erhebt, verlieren CDU/CSU einen Prozentpunkt und erreichen 25 Prozent. Die AfD dagegen hÃ¤lt ihr Ergebnis der Vorwoche, bleibt bei 26 Prozent und ist damit wieder stÃ¤rkste Kraft. Die SPD bleibt bei 16 Prozent, die GrÃ¼nen bei 11 Prozent und die Linke bei 10 Prozent. BSW (4 Prozent) und FDP (3 Prozent) wÃ¼rden erneut an der 5-Prozent-HÃ¼rde scheitern.



Nur noch 23 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit von Bundeskanzler Merz zufrieden, ein Minus von 5 Prozentpunkten zur letzten Erhebung vor zwei Wochen. Unzufrieden sind dagegen 67 Prozent (+5), 10 Prozent haben dazu keine Meinung oder wollten nichts sagen. Auch insgesamt kommt die schwarz-rote Bundesregierung schlechter weg als noch im Januar. Zufrieden mit der Arbeit sind nur noch 22 Prozent (-3), mehr als zwei Drittel (68 Prozent, +2) sind unzufrieden.

