Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Union geht es in der WÃ¤hlergunst wieder abwÃ¤rts.
Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa jede Woche fÃ¼r die "Bild am Sonntag" erhebt, verlieren CDU/CSU einen Prozentpunkt und erreichen 25 Prozent. Die AfD dagegen hÃ¤lt ihr Ergebnis der Vorwoche, bleibt bei 26 Prozent und ist damit wieder stÃ¤rkste Kraft. Die SPD bleibt bei 16 Prozent, die GrÃ¼nen bei 11 Prozent und die Linke bei 10 Prozent. BSW (4 Prozent) und FDP (3 Prozent) wÃ¼rden erneut an der 5-Prozent-HÃ¼rde scheitern.
Nur noch 23 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit von Bundeskanzler Merz zufrieden, ein Minus von 5 Prozentpunkten zur letzten Erhebung vor zwei Wochen. Unzufrieden sind dagegen 67 Prozent (+5), 10 Prozent haben dazu keine Meinung oder wollten nichts sagen. Auch insgesamt kommt die schwarz-rote Bundesregierung schlechter weg als noch im Januar. Zufrieden mit der Arbeit sind nur noch 22 Prozent (-3), mehr als zwei Drittel (68 Prozent, +2) sind unzufrieden.
Lifestyle
Insa: Union rutscht wieder hinter AfD zurÃ¼ck
- dts - 7. Februar 2026, 12:22 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Union geht es in der WÃ¤hlergunst wieder abwÃ¤rts.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), hat vor der neuen Designerdroge Cychlorphin gewarnt, die zuletzt auch inMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die MÃ¼tterrente hat seit ihrer EinfÃ¼hrung im Jahr 2014 rund 119 Milliarden Euro an Kosten verursacht. Das geht aus Zahlen der DeutschenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland fehlen mehr als 1.500 Lebensmittelkontrolleure. Nach Angaben des Bundesverbands der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands (BVLK)Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Haushaltsexperte Dietmar Bartsch hat die GrÃ¼nen-Fraktion fÃ¼r die AnkÃ¼ndigung kritisiert, gegen den Haushalt 2025 beimMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In StÃ¤dten und Gemeinden sowie in Teilen der Wirtschaft wÃ¤chst die Sorge, dass sich zu wenig Kunden fÃ¼r neu ausgebaute WÃ¤rmenetze entscheidenMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt die von vielen geforderte ErhÃ¶hung von Tabak- und Zuckersteuer ab. "Jetzt ist nichtMehr