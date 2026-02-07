Lifestyle

Streeck warnt vor neuer Designerdroge Cychlorphin

  • dts - 7. Februar 2026, 10:45 Uhr
Bild vergrößern: Streeck warnt vor neuer Designerdroge Cychlorphin
Hendrik Streeck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), hat vor der neuen Designerdroge Cychlorphin gewarnt, die zuletzt auch in Deutschland nachgewiesen wurde.

"Synthetische Opioide wie Cychlorphin sind extrem hochpotent und lebensgefÃ¤hrlich", sagte Streeck der "Rheinischen Post". "Bereits kleinste Dosierungsfehler kÃ¶nnen tÃ¶dlich sein. Besonders gefÃ¤hrlich wird es, wenn diese Substanzen anderen Drogen beigemischt werden - oft ohne dass die Konsumentinnen und Konsumenten davon wissen", warnte Streeck.

Er mahnte rasche MaÃŸnahmen an, um gegensteuern zu kÃ¶nnen. "Das Auftreten solcher Stoffe zeigt klar: Wir brauchen dringend ein verlÃ¤ssliches Monitoring- und FrÃ¼hwarnsystem, das neue Entwicklungen frÃ¼h erkennt und schnell warnt", sagte der CDU-Politiker.

"Gleichzeitig muss Naloxon flÃ¤chendeckend verfÃ¼gbar sein, und wir brauchen ein dauerhaft und verlÃ¤sslich finanziertes Hilfesystem", sagte Streeck. Bei Naloxon handelt es sich um ein Gegengift zu Opioiden, das lebensrettend sein kann. Seit geraumer Zeit finden immer mehr Formen synthetischer Opioide Verbreitung in Deutschland. Sie sind um ein Vielfaches stÃ¤rker als Heroin.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Insa: Union rutscht wieder hinter AfD zurÃ¼ck
    Insa: Union rutscht wieder hinter AfD zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Union geht es in der WÃ¤hlergunst wieder abwÃ¤rts. Im Sonntagstrend, den das

    Mehr
    MÃ¼tterrente kostet 13,5 Milliarden Euro im Jahr
    MÃ¼tterrente kostet 13,5 Milliarden Euro im Jahr

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die MÃ¼tterrente hat seit ihrer EinfÃ¼hrung im Jahr 2014 rund 119 Milliarden Euro an Kosten verursacht. Das geht aus Zahlen der Deutschen

    Mehr
    Weniger Lebensmittelkontrollen wegen Personalmangels
    Weniger Lebensmittelkontrollen wegen Personalmangels

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland fehlen mehr als 1.500 Lebensmittelkontrolleure. Nach Angaben des Bundesverbands der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands (BVLK)

    Mehr
    Trump hebt StrafzÃ¶lle gegen Indien auf - Modi lobt Einigung
    Trump hebt StrafzÃ¶lle gegen Indien auf - Modi lobt Einigung
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Innenminister gegen Boykott der FuÃŸball-WM wegen Trump
    Innenminister gegen Boykott der FuÃŸball-WM wegen Trump
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor
    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten
    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten
    Selenskyj: Neue Ukraine-Russland-GesprÃ¤che fÃ¼r nÃ¤chste Woche in den USA geplant
    Selenskyj: Neue Ukraine-Russland-GesprÃ¤che fÃ¼r nÃ¤chste Woche in den USA geplant
    NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt Zuckersteuer ab
    NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt Zuckersteuer ab
    Studie: Krisen seit 2020 kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Krisen seit 2020 kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    Top Meldungen

    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit

    HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe gefordert, um ein Erstarken der Schwarzarbeit zu verhindern. Er sehe "die Gefahr, dass uns

    Mehr
    Schnitzer:
    Schnitzer: "Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat die Arbeitsbereitschaft junger Menschen gegen Kritik verteidigt. "Die Gen Z arbeitet

    Mehr
    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann
    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Ã„uÃŸerungen zur sogenannten "Lifestyle-Teilzeit" und der Rolle der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann (CDU) sieht sich der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts