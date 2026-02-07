Streeck warnt vor neuer Designerdroge Cychlorphin

Hendrik Streeck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), hat vor der neuen Designerdroge Cychlorphin gewarnt, die zuletzt auch in Deutschland nachgewiesen wurde.



"Synthetische Opioide wie Cychlorphin sind extrem hochpotent und lebensgefÃ¤hrlich", sagte Streeck der "Rheinischen Post". "Bereits kleinste Dosierungsfehler kÃ¶nnen tÃ¶dlich sein. Besonders gefÃ¤hrlich wird es, wenn diese Substanzen anderen Drogen beigemischt werden - oft ohne dass die Konsumentinnen und Konsumenten davon wissen", warnte Streeck.



Er mahnte rasche MaÃŸnahmen an, um gegensteuern zu kÃ¶nnen. "Das Auftreten solcher Stoffe zeigt klar: Wir brauchen dringend ein verlÃ¤ssliches Monitoring- und FrÃ¼hwarnsystem, das neue Entwicklungen frÃ¼h erkennt und schnell warnt", sagte der CDU-Politiker.



"Gleichzeitig muss Naloxon flÃ¤chendeckend verfÃ¼gbar sein, und wir brauchen ein dauerhaft und verlÃ¤sslich finanziertes Hilfesystem", sagte Streeck. Bei Naloxon handelt es sich um ein Gegengift zu Opioiden, das lebensrettend sein kann. Seit geraumer Zeit finden immer mehr Formen synthetischer Opioide Verbreitung in Deutschland. Sie sind um ein Vielfaches stÃ¤rker als Heroin.

