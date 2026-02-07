Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), hat vor der neuen Designerdroge Cychlorphin gewarnt, die zuletzt auch in Deutschland nachgewiesen wurde.
"Synthetische Opioide wie Cychlorphin sind extrem hochpotent und lebensgefÃ¤hrlich", sagte Streeck der "Rheinischen Post". "Bereits kleinste Dosierungsfehler kÃ¶nnen tÃ¶dlich sein. Besonders gefÃ¤hrlich wird es, wenn diese Substanzen anderen Drogen beigemischt werden - oft ohne dass die Konsumentinnen und Konsumenten davon wissen", warnte Streeck.
Er mahnte rasche MaÃŸnahmen an, um gegensteuern zu kÃ¶nnen. "Das Auftreten solcher Stoffe zeigt klar: Wir brauchen dringend ein verlÃ¤ssliches Monitoring- und FrÃ¼hwarnsystem, das neue Entwicklungen frÃ¼h erkennt und schnell warnt", sagte der CDU-Politiker.
"Gleichzeitig muss Naloxon flÃ¤chendeckend verfÃ¼gbar sein, und wir brauchen ein dauerhaft und verlÃ¤sslich finanziertes Hilfesystem", sagte Streeck. Bei Naloxon handelt es sich um ein Gegengift zu Opioiden, das lebensrettend sein kann. Seit geraumer Zeit finden immer mehr Formen synthetischer Opioide Verbreitung in Deutschland. Sie sind um ein Vielfaches stÃ¤rker als Heroin.
Lifestyle
Streeck warnt vor neuer Designerdroge Cychlorphin
- dts - 7. Februar 2026, 10:45 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), hat vor der neuen Designerdroge Cychlorphin gewarnt, die zuletzt auch in Deutschland nachgewiesen wurde.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Union geht es in der WÃ¤hlergunst wieder abwÃ¤rts. Im Sonntagstrend, den dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die MÃ¼tterrente hat seit ihrer EinfÃ¼hrung im Jahr 2014 rund 119 Milliarden Euro an Kosten verursacht. Das geht aus Zahlen der DeutschenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland fehlen mehr als 1.500 Lebensmittelkontrolleure. Nach Angaben des Bundesverbands der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands (BVLK)Mehr
Top Meldungen
HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe gefordert, um ein Erstarken der Schwarzarbeit zu verhindern. Er sehe "die Gefahr, dass unsMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat die Arbeitsbereitschaft junger Menschen gegen Kritik verteidigt. "Die Gen Z arbeitetMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Ã„uÃŸerungen zur sogenannten "Lifestyle-Teilzeit" und der Rolle der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann (CDU) sieht sich derMehr