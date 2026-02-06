Lifestyle

Bastian Pastewka besorgt um Meinungsfreiheit

  • dts - 6. Februar 2026
Bastian Pastewka (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Komiker und Schauspieler Bastian Pastewka ist besorgt Ã¼ber die Einschnitte in die Meinungs- und Pressefreiheit in den USA. "Autokraten haben schlicht keinen Humor. Das macht sie zu mitunter lÃ¤cherlichen Figuren, aber diese LÃ¤cherlichkeit darf uns nicht tÃ¤uschen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Uns muss klar sein, dass das, was speziell ein US-amerikanischer PrÃ¤sident momentan macht, brandgefÃ¤hrlich fÃ¼r den weltweiten Zusammenhalt ist."

Er selbst sei noch nie zensiert worden, aber er mahnt zur Wachsamkeit. "Die kritischen Geister sind die Ersten, die von autokratischen Regierungen und mÃ¶glicherweise faschistoiden Systemen gecancelt werden." Mit Blick auf die politischen Entwicklungen hierzulande sagte Pastewka: "NatÃ¼rlich ist mir klar, dass das, was in Amerika passiert, auch ein Vorbild fÃ¼r andere Staaten ist. Wir erleben in Deutschland nach dem vollzogenen Rechtsruck einen Rechtsdruck."

Die Deutschen lebten in einer sehr fragilen Demokratie, sagte der Komiker. "Die Rechtsextremen suchen AnlÃ¤sse, um Richtung ARD und ZDF `Staatsfunk` zu rufen, haben aber keine Idee, was man besser machen kann. Sie wiegeln nur auf und schÃ¼ren Hass." Pastewka findet deutliche Worte: "Da sind Entertainer und Satiriker das erste Ziel fÃ¼r Attacken, weil sie fÃ¼r eine selbstgewÃ¤hlte Meinung stehen."

